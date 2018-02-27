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Kaymaklı göze geldi

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Küçük Kaymaklı’da, Yalova maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu teknik heyeti düşündürürken, Arsen en az bir ay sahalardan uzak kalacak

Kaymaklı göze geldi
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Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’de Mehmet Ali Özgürgün yönetiminde çıktığı üçü lig, ikisi kupada olmak üzere toplamda 5 resmi maçtan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçen Küçük Kaymaklı adeta nazara geldi.

Zorlu Yalova maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Gençler Birliği ile oynanan Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında sakatlanan Arsen en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Tecrübeli futbolcu Hüseyin Adal’ın da sakatlığı devam ederken, Binatlı maçında Bayram ve Yağış da sakatlandı. Bayram ve Yağış’ın tedavileri yoğun şekilde devam ederken, bu futbolcuların Yalova maçında oynama ihtimalleri bulunuyor.

Kırmızı kart cezalıları Mehmet Kaygısız ile Sercan Çoban ise Yalova maçında forma giyemeyecekler.

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