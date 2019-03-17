Kaymaklı galibiyete aşina

Küçük Kaymaklı, Emre Perçinci yönetiminde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. 2 takım taraftarının da davullar ve meşalelerle renk kattığı maçta Kaymaklı'nın golünü Bello attı. Asbaşkan Akay Aşina’nın yönetiminde toparlanan Kaymaklı'da taraftarlar da tribünden takıma destek oldular

Stad:Şht Hüseyin Ruso Stadı.

Hakemler:Mehmet Sezener,Sertan Alkın,Özal Çağlayan,Hüseyin Özkan.

Küçük Kaymaklı:Efe,Berkem,Sena,Bahadır,Muhammed(Erdoğan),Hüseyin,

Tamen,Taner,Asare(Mehmet Koyuncu),Sercan,Bello(Mehmet Göçben)

Gönyeli:Kemal Bağbal,Talat,Süleyman(Mehmet),Owoeye,Chrıstıan,İbrahim,

Raif,Okoli,Kahraman(Abdo),Menteş,Kemal Varan.

Gol:(dak.37 John Bello)

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper ligi 22. haftasında play out içerisindeki Küçük Kaymaklı ve lig sekizincisi Gönyeli arasındaki müsabakayı, ev sahibi Küçük Kaymaklı John Bello'nun attığı golle 1-0 kazandı.Bu sonuçla K.Kaymaklı rakiplerinin de haftayı puansız kapatması nedeniyle ileriki haftalar için daha da umutlandı. Şht Hüseyin Ruso Stadında oynanan karşılaşmada, ev sahibi Kaymaklı maçın başından sonuna kadar galibiyeti daha çok isteyen taraf olduğunu, hem ikili mücadelelerde hem de oyun içerisindeki organizasyonlarından belli etti.

12.dakikada gelişen K.Kaymaklı atağında Hüseyin'nin ceza alanı içerisine yapmış olduğu ortaya kafa vuran Asare'nin şutu az farkla üstten dışarı gitti.

37.dakikada yine sağdan Berkem' le gelişen K.Kaymaklı atağında bu futbolcunun yapmış olduğu ortaya şık bir kafa vuruşu yapan John Bello, kalecinin sağından topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

45.dakikada top ile altı pas içerisinde buluşan Asare'nin vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

İlk yarı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğünde sona erdi.

60.dakikada gelişen Gönyeli atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Kahraman'nın çekmiş olduğu şut, kaleci Efe'nin zamanında yapmış olduğu müdahele neticesinde kornere gitti.

Maçın bundan sonraki bölümlerinde karşılıklı ataklar olmasına rağmen,takımlar gol atmayı başaramadı.