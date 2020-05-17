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Kaymaklı futbolcuları serbest

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Küçük Kaymaklı başkan Akay Aşina, “Futbolcularıma oynamak istemeyenin kararına saygı duyacağımı söyledim. Sonuçta hiç kimse futbolcuları zorla oynatmak istemez.” açıklamasını yaptı

Kaymaklı futbolcuları serbest

Küçük Kaymaklı’da başkan Akay Aşina, antrenmanların yeniden başlaması ve liglerin başlama ihtimali üzerine açıklamalarda bulundu.

Akay Aşina’nınsosyal medyadaki açıklamaları şöyle:

“Küçük Kaymaklı başkanı olarak futbolcularıma oynamak istemeyenin kararına saygı duyacağımı söyledim. Sonuçta hiç kimse futbolcuları zorla oynatmak istemez. Karar mercii futbolculardır.

Küçük Kaymaklı kulübü olarak biz bu saatten sonra kalan maçların oynanması taraftarı değiliz. Ama Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan kalan maçların oynanacağı yönünde karar çıktı.”

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