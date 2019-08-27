Kaymaklı finalde

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Nicosia Finans’ın sponsorluğunda 4 başkent takımını buluşturan Lefkoşa Kupası’nda finalin adı Yenicami – Küçük Kaymaklı oldu.

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan Hamitköy-Küçük Kaymaklı maçını yeşil-siyahlı Küçük Kaymaklı 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Emre Öztaşlı’nın yönettiği maça iyi başlayan Küçük Kaymaklı Okafor ile öne geçti, devre sonunda Rıfat farkı 2’ye çıkardı. 2-0

İkinci yarıda Hamitköy, John Ebuka ile bir gol bulsa da 2-1 kazanan Küçük Kaymaklı adını finale yazdırdı.