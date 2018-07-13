Kaymaklı, Ertürk dedi

Soydan SAKALLI

Sıkıntılı süreci geride bırakmaya çalışan K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, teknik direktörünü belirledi.

Başkanlığa Ahmet Dirgen'in gelmesinden sonra Derviş Kolcu ve Serhat Ertürk ile görüşmelere başlayan K.Kaymaklı, tercihini Serhat Ertürk'ten yana kullandı. Teknik ekibini belirlemek için hemen çalışmalara başlayan Serhat Ertürk, kaleci antrenörlüğü için Ahmet Çeliker'e (Zenga) teklif götürdü. Ahmet Çeliker'in de teklife sıcak bakması nedeniyle bu göreve getirilmesi bekleniyor.

Bu arada Küçük Kaymaklı yönetimi, bugün kadrosunda bulunan futbolcularla bir sporcu toplantısı gerçekleştirerek sezon öncesi görüşlerini alacak.