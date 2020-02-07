Kaymaklı – Düzkaya maçı tescil edilmedi

Küçük Kaymaklı’nın kazandığı Küçük Kaymaklı – Düzkaya maçı tescil edilmezken, Küçük Kaymaklı, Disiplin Kuruluna da sevk edildi

KTFF Yönetim Kurulu geçtiğimiz akşam toplanarak önemli kararlar alırken, Küçük Kaymaklı – Düzkaya maçını tescil etmedi.

K-Pet Süper Ligi’nde, K-Pet 1. Ligi’nde ve U-21 Liglerinde 16. ve 17’inci hafta maçları U15 1 ve 2.inci hafta ile KTFF U17 Ligi’nin çeyrek final, yarı final ve final maçları tescil edildi. Ancak Küçük Kaymaklı’nın U21 Kuralına aykırı hareket ederek U21 Takımından fazladan oyuncuyu A Takım verakasına yazmasından dolayı Küçük Kaymaklı 3 – Düzkaya 2 şeklinde tamamlanan karşılaşması tescil edilmedi. Küçük Kaymaklı, Disiplin Kuruluna da sevk edildi.

KTFF Yönetim Kurulu bu maçla ilgili kararını daha sonra açıklayacak. Bu arada geçmişte benzer durumlarda hata yapan takımların 1 puanı silinmişti.

KTFF Yönetim Kurulu, Mağusa Türk Gücü Spor Kulübünün, TOL – MTG U21 karşılaşması ile ilgili dilekçesini ise inceleyip kabul etmedi.