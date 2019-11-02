Kaymaklı dayanamadı

Küçük Kaymaklı, Göçmenköy deplasmanında Osi'nin golüyle uzun süre önde götürdüğü maçta, son anlarda Joseph'in golüne engel olamayarak beraberliğe razı oldu

Stad: Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar

Göçmenköy: Mustafa ,Reşit ,Neval (Mevlüt) Lawal (Rifat) Rahmi ,Fikret ,Ömer ,Ahmet ,John Okoli ,Joseph ,Kemal

Küçük Kaymaklı: Efe ,Berkem ,Talat ,Bahadır ,Taner (Sena) Yusuf (Emre) Rifat, Barkın, Asare, Osi ,Okafor (Muhammet)

Goller: Dk.90+4 Joseph (Göçmenköy) - Dk.13 Osi (Kaymaklı)

K-Pet Süper Lig’in 8’inci haftasında Göçmenköy ile Küçük Kaymaklı, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi.

1-1’lik eşitlikle sonuçlanan karşılaşmanın 13’üncü dakikasında Küçük Kaymaklı, Osi ile öne geçerken, ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Küçük Kaymaklı bulduğu fırsatları değerlendiremezken maçın son bölümlerinde tüm hatlarıyla yüklenen Göçmenköy, 90+4’üncü