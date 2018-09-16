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Kaymaklı'da takım arkadaşlığı üst düzeyde

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Kaymaklı'da takım arkadaşlığı üst düzeyde
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K-PET Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala futbolcular da sezona motive oldular.

Yorucu geçen hazırlık dönemi sonrasında Perşembe akşamı başlayacak olan 2018-2019 Futbol Sezonu'na iyi hazırlanan Küçük Kaymaklı'nın 3 tecrübeli ismi Hüseyin Adal, Sercan Çoban ve Celal Habeşoğlu, düzenledikleri mangal partisinde arkadaşlık bağının güzel örneğini verdiler. Küçük Kaymaklı'nın alt yapısından yetiştikten yıllar sonra yeniden yeşil siyahlı forma altında buluşan başarılı futbolcular, Cumartesi günü Cihangir ile başlayacak sezonda başarılı olmayı hedefliyorlar.

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