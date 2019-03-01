Kaymaklı'da Raif şoku

Küçük Kaymaklı kabus gibi bir sezon geçirirken, şanssızlıklar da kulübün yakasını bırakmıyor. Bu kes de takımın başarılı kalecisi Raif Denktaş şanssız bir rahatsızlık geçiriyor. Boyun fıtığı şüphesi ile tedavisine başlanan, kulüp tarafından fizik tedaviye gönderilen Raif'in, yarınki Türk Ocağı maçında da oynaması zora girdi.
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