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Kaymaklı'da, Kamacı ve Özler sesleri

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Kaymaklı'da, Kamacı ve Özler sesleri
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Necati KÜLAHLILAR

Sıkıntılı bir süreçten geçen ve futbolcuların boykot kararının devam ettiği Küçük Kaymaklı'da, sıkıntılı süreçten çıkılmasının yolları aranıyor. Sağlık sorunu olan ve Ocak ayı içerisinde by - pass ameliyatı olması beklenen Ahmet Dirgen'in sağlık sorunu nedeniyle göreve devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, başkanlık için kulübün eski yöneticileri Ali Kamacı ve Mehmet Özler'in başkan adaylığı gündeme geldi. Ali Kamacı'nın ve Mehmet Özler'in başkan adayı olması konusunda girişimler yapıldığı öğrenilirken, kısa

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