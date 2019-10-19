Kaymaklı da efsane tanımadı

Çetinkaya, Küçük Kaymaklı karşısında da puan çıkaramayarak, puansız ligin dibine demir attı. Küçük Kaymaklı ise kapalı savunma yapan rakibinden maç boyunca üstün oynayarak tek golle de olsa 3 puanı hanesine yazdırdı

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Ali Akçınar, Hüseyin Özaşık

Çetinkaya: Kani, Tunç (Dk.77 Ümitcan), Serkan, Batuhan, Çağdaş, Doğukan, Allen, Hakan (Dk.66 Toykan), Amani, Boniface, Mustafa

K.Kaymaklı: Efe, Berkem, Talat, Bahadır, Taner, Yusuf(Dk.84 Yusuf Özbahar), Rifat, Barkın, Asare (Dk.90 Sena), Osita, Okafor(Dk.70 Erdoğan)

Goller: 63.Dk Osita (K.Kaymaklı)

Hasan MİRALAY

K-Pet Süper Lig'in 6.haftasında ligde henüz galibiyeti veya puanı bulunmayan Çetinkaya, Lefkoşa derbisinde konuk ettiği Küçük Kaymaklı’ya da boyun eğerek altıncı haftayı da puansız kapatıp ligin dibine demir attı. Küçük Kaymaklı bu galibiyetle puanını 13'e çıkardı.

Çetinkaya’nın puan çıkarma adına (9-1) gibi kapalı savunma anlayışından dolayı gole kadar maçta pek pozisyon olmadı. Çetinkaya’da Allen adeta 3 kişilik oynadı. Küçük Kaymaklı ise Osita’nın golü ile kazanıp ezeli rakibine ağır bir darbe daha vurdu.

39.Dk: Çetinkaya atağında Hakan’ın yaklaşık 25 metreden attığı şutunda defanstan seken topu kaleci Efe güzel bir refleksle kornere çeldi.

63.Dk: K.Kaymaklı atağında sol çaprazda topla buluşan Osita düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. Çetinkaya 0-1 K.Kaymaklı

74.Dk: Çetinkay atağında Amani’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Boniface’in vuruşunda klexi kaleci Efe gole izin vermedi. Dönem topta gelişen K.Kaymaklı atağında Erdoğan’ın ara pasına hareketlenen Osita kaleci Kani ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa vurmakta gecikince etkisiz bir şut çıkardı ve Çetinkaya savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

80.Dk: K.Kaymaklı atağında Osita’nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Rifat’ın şutunda kaleci Kani topu kornere çeldi.

87.Dk:Çetinkaya atağında Boniface’in şutunda kaleci Efe gole izin vermedi. Dönen topa vuran Allen de savunmayı geçemedi ve Çetinkaya net bir pozisyondan yararlanamadı.