banner107
Yeni Toyota Supra gün sayıyor
Yeni Toyota Supra gün sayıyor
33 0
Kaplanlar sahaya indi
Kaplanlar sahaya indi
82 0
Son şampiyondan futbola dev bütçe
Son şampiyondan futbola dev bütçe
42 0
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
325 0
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
69 0
Beyni formda tutan zeka oyunları
Beyni formda tutan zeka oyunları
64 0
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
81 0
Karting heyecanı başlıyor
Karting heyecanı başlıyor
54 0
banner82
banner147

Kaymaklı'da Aşık gündemde

banner27

Kaymaklı'da Aşık gündemde
banner137

K-PET Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Serhat Ertürk yönetiminde başlayan Küçük Kaymaklı'da, Serhat Ertürk'ün teknik heyeti tamamlanıyor.

Birol Saiter'in, Küçük Kaymaklı U21 Takımı'nı çalıştıracak olmasından dolayı yardımcı antrenör arayışında olan Küçük Kaymaklı, Mehmet Aşık'a teklif götürdü.

Başarılı çalıştırıcı Mehmet Aşık teklife sıcak bakarken, Küçük Kaymaklı yönetiminin alacağı onay kararı sonrasında göreve başlayacak.

Mehmet Aşık geçtiğimiz sezon önce Gençlik Gücü'nde daha sonra ise BTM İkinci Lig ekibi Balıkesir'de görev yapmıştı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.