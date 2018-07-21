Kaymaklı'da Aşık gündemde

K-PET Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Serhat Ertürk yönetiminde başlayan Küçük Kaymaklı'da, Serhat Ertürk'ün teknik heyeti tamamlanıyor.
Birol Saiter'in, Küçük Kaymaklı U21 Takımı'nı çalıştıracak olmasından dolayı yardımcı antrenör arayışında olan Küçük Kaymaklı, Mehmet Aşık'a teklif götürdü.
Başarılı çalıştırıcı Mehmet Aşık teklife sıcak bakarken, Küçük Kaymaklı yönetiminin alacağı onay kararı sonrasında göreve başlayacak.
Mehmet Aşık geçtiğimiz sezon önce Gençlik Gücü'nde daha sonra ise BTM İkinci Lig ekibi Balıkesir'de görev yapmıştı.