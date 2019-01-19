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Kaymaklı, Bello ile kazandı

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Küçük Kaymaklı ile K-PET Birinci Lig lideri Göçmenköy arasında oynanan hazırlık maçını Kaymaklı sahadan 3-2 galip ayrıldı

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Kaymaklı, Bello ile kazandı
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K-PET Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı ile K-PET Birinci Lig lideri Göçmenköy dün Göçmenköy Stadı'nda bir hazırlık maçı oynadılar.

Maçın ilk devresinde Küçük Kaymaklı, rakibine oranla daha etkili oynarken, Bello ve Mehmet Göçben'in golleriyle devreyi 2-1 önde tamamladı. Göçmenköy'ün golünü Beytullah kafa ile attı. İkinci devre Göçmenköy, Küçük Kaymaklı'ya oranla daha etkiliydi. Rakibinin üzerine yoğun baskı kuran ev sahibi ekip, kontra atakta Bello'nun golüne engel olamayınca, Küçük Kaymaklı maçı 3-2 kazandı.

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