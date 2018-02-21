banner107
Hamitköy gençleri şampiyonluğa koşuyor
Hamitköy gençleri şampiyonluğa koşuyor
42 0
64 0
Yusuf Kaptan’da futbol şöleni yaşandı
Yusuf Kaptan’da futbol şöleni yaşandı
70 0
14 0
282 0
12 0
Ödül töreninde şıklık yarışı
Ödül töreninde şıklık yarışı
52 0
MTG ohh, GG off dedi
MTG ohh, GG off dedi
56 0
banner82
banner147

Kaymaklı avantajlı

banner27

Küçük Kaymaklı ile Gençler Birliği arasındaki Tahsin Mertekci Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçını kazanan Küçük Kaymaklı avantaj elde etti

Kaymaklı avantajlı
banner137

Tahsin Mertekci Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Küçük Kaymaklı ile Gençler Birliği, Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-1 ev sahibi Küçük Kaymaklı'nın üstünlüğünde sonuçlandı.

Önemli eksiklerle ve genç takım takviyeli maça çıkan rakibi karşısında yeşil-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 6 ve 64. dakikalarda Konan, 11. dakikada Uğur Gök kaydetti. Gençler Birliği'nin tek golünü ise 84. dakikada Berkem kendi kalesine attı. Gençler Birliği'nde teknik direktör Serhat Ertürk cezası nedeniyle maçı tribünlerden izledi.

Alınan sonuçla Küçük Kaymaklı, 7 Mart'ta deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde etti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.