Kaymaklı avantajlı

Küçük Kaymaklı ile Gençler Birliği arasındaki Tahsin Mertekci Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçını kazanan Küçük Kaymaklı avantaj elde etti

Tahsin Mertekci Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Küçük Kaymaklı ile Gençler Birliği, Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-1 ev sahibi Küçük Kaymaklı'nın üstünlüğünde sonuçlandı.

Önemli eksiklerle ve genç takım takviyeli maça çıkan rakibi karşısında yeşil-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 6 ve 64. dakikalarda Konan, 11. dakikada Uğur Gök kaydetti. Gençler Birliği'nin tek golünü ise 84. dakikada Berkem kendi kalesine attı. Gençler Birliği'nde teknik direktör Serhat Ertürk cezası nedeniyle maçı tribünlerden izledi.

Alınan sonuçla Küçük Kaymaklı, 7 Mart'ta deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde etti.