Kaymaklı attı ve yattı

Küçük Kaymaklı, yeniden takıma dönen Mehmet Göçben’in, maçın ilk bölümündeki golüyle Yeni Boğaziçi’ni mağlup ederek turu geçti

Yer: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Sabriye Atikoğlu, İsmail Ercan

Küçük Kaymaklı: Raif, Şevket (Dk.64 Osman), Bahadır, Sercan, Rifat, Tamen, Hüseyin, Muhammed (Dk.78 Mehmet), Mehmet, Asare (Dk.88 Emre), Bello

Yeni Boğaziçi: Ersoy, Hasan, Çağrı, Anıl, Burçin (Dk.55 Mehmet), Cesur, Turgay, Zübeyir, Ali, Adem (Dk.68 Doğuş), Ahmet (Dk.55 Hakan)

Goller: Dk.13 Mehmet Göçben (Küçük Kaymaklı)

Kıbrıs Kupası 1. turunda, 1. Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi’ni konuk eden Küçük Kaymaklı, rakibini 1-0 mağlup ederken, zor da olsa turu geçmeyi başardı.

Küçük Kaymaklı, yeniden takıma dönen Mehmet Göçben’in, maçın ilk bölümündeki golüyle Yeni Boğaziçi’ni mağlup ederek turu geçti. Yeni Boğaziçi ise rakibi karşısında dirençli bir futbol oynayarak lig öncesinde umut verdi.