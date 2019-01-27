banner255
Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic
Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic
9 0
Doğan, Okafor’la Akova’yı yıktı
Doğan, Okafor’la Akova’yı yıktı
98 0
 
Çocuklarınızla cinselliği konuşmaktan çekinmeyin
Çocuklarınızla cinselliği konuşmaktan çekinmeyin
43 0
Üzüntüyle Başa Çıkmanın Yolları
Üzüntüyle Başa Çıkmanın Yolları
52 0
13 0
Yüksek performansın adı Ram Power Wagon
Yüksek performansın adı Ram Power Wagon
21 0
Kaymaklı, Yunanistan’dan takviye yaptı
Kaymaklı, Yunanistan’dan takviye yaptı
112 0
banner82

Kaymaklı attı ve yattı

banner27

Küçük Kaymaklı, yeniden takıma dönen Mehmet Göçben’in, maçın ilk bölümündeki golüyle Yeni Boğaziçi’ni mağlup ederek turu geçti

Kaymaklı attı ve yattı
banner215

Yer: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Sabriye Atikoğlu, İsmail Ercan

Küçük Kaymaklı: Raif, Şevket (Dk.64 Osman), Bahadır, Sercan, Rifat, Tamen,  Hüseyin, Muhammed (Dk.78 Mehmet), Mehmet, Asare (Dk.88 Emre), Bello

Yeni Boğaziçi: Ersoy, Hasan, Çağrı, Anıl, Burçin (Dk.55 Mehmet), Cesur, Turgay, Zübeyir, Ali, Adem (Dk.68 Doğuş), Ahmet (Dk.55 Hakan)

Goller: Dk.13 Mehmet Göçben (Küçük Kaymaklı)

Kıbrıs Kupası 1. turunda, 1. Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi’ni konuk eden Küçük Kaymaklı, rakibini 1-0 mağlup ederken, zor da olsa turu geçmeyi başardı.

Küçük Kaymaklı, yeniden takıma dönen Mehmet Göçben’in, maçın ilk bölümündeki golüyle Yeni Boğaziçi’ni mağlup ederek turu geçti. Yeni Boğaziçi ise rakibi karşısında dirençli bir futbol oynayarak lig öncesinde umut verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.