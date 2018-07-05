Kaymaklı allem gallem

Küçük Kaymaklı’da birçok futbolcunun kulüpten ayrılması sonrasında harekete geçen eski yöneticiler kulübün mali yapısının incelenmesi için Polis Genel Müdürlüğü’nden talepte bulunması üzerine dün Mali Polis kulüpte hesapları incelemeye aldı

Necati KÜLAHLILAR

Süper Lig’in köklü kulüplerinden K.Kaymaklı’da yönetim boşluğu nedeniyle kulüp adeta allem galem oldu.

Kulübün birçok futbolcusunun camiadan kopması taraftarları ve eski yönetici ile başkanları ayaklandırdı.

Kaymaklı Kulübü başkanı Hasan Tosunoğlu’nun Mayıs ayında yapılması gereken olağan genel kurulu toplamayarak 11 Temmuz Çarşamba akşamı yapacak olması nedeniyle eski başkanların dün sabah saatlerinde Polis Genel Müdürlüğü’ne giderek Kaymaklı Kulübü’nde mali soruşturma yapılmasını istediği bildirildi.

Bu talep üzerine dün Mali Şube polisleri kulüp lokaline giderek kulübün hesaplarını incelemeye aldı.

Yapılan aramalarda hiçbir evrak bulunmazken kulüp müdürü ve kulübün genel sekreteri Salahi Mısırlıoğlu ile Mehmet Topalcık evraklarla birlikte ifadeye çağrıldı.

Bu arada dün bazı taraftarların kulüp lokaline giderek, “neden futbolcuların teker teker kulüpten koptuklarının” hesabını sordukları kaydedildi.

Öte yandan Kulüp Başkanı Hasan Tosunoğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle yurt dışında olduğu bildirilirken, 11 Temmuz’da yapılması planlanan genel kurulda aday olmayacağı ifade edildi. Başkanlık için eski başkanlardan Erol Atakan’ın ismi kulislerde dolaşmakta.