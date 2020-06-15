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Kaymaklı ağır yaralı başlayacak

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Son 8 maçlık periyoda sıkıntılı başlayacak olan Küçük Kaymaklı, Göçmenköy maçına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak

Kaymaklı ağır yaralı başlayacak

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligde son 8 maçlık periyodun başlamasına 2 gün kalırken, Küçük Kaymaklı bu periyoda sıkıntılı başlayacak.

Yusuf Özbahar ile yollarını ayıran Küçük Kaymaklı’da yabancı futbolcu Okafor da dizindeki sakatlık nedeniyle antrenman yapamazken, 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak olan Göçmenköy maçında forma giyemeyecek.

Bu 2 önemli futbolcunun yanı sıra orta sahanın etkili ismi Barkın ile defansın önemli ismi Bahadır’dan da cezaları nedeniyle yoksun olacak olan Küçük Kaymaklı’da, antrenör Niyazi Göksün genç futbolculara şans verecek.

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