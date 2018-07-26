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Kaymakamlık, Maraş Gençlik’e genel kurul yaptıracak

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Mağusa Kaymakamlığı, Maraş Gençlik Spor Kulübü kurucu üyeleri İlker Atalay, Yiğit Doğruöz ve Ali Buruk’u, genel kurulu toplamak amacıyla göreve atarken, 11 Ağustos’ta genel kurul gerçekleştirilecek

Kaymakamlık, Maraş Gençlik’e genel kurul yaptıracak
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K-PET Birinci Lig kulübü Maraş Gençlik Spor Kulübü’nde olağanüstü genel kurulun 11 Ağustos Cumartesi günü yapılması kararlaştırıldı.

Kulüp lokalinde saat 18.00’de yapılacak olan genel kurulda kulüp başkan adaylığı için başvurular tüzük gereği 48 saat öncesine kadar yapılması gerekiyor. Maraş Gençlik spor Kulübü’nde Kenan Akın başkanlığında yönetim kurulunda bulunan 21 üyenin 18’inin istifa etmesiyle birlikte Mağusa Kaymakamlığı’na başvuran yöneticiler, istifa dilekçelerini toplu halde iletmişlerdi. Bu gelişmeler üzerine Mağusa Kaymakamı 23/2016 sayılı dernekler yasasının 20. Maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendi uyarınca görevden alınan eski yönetim yerine, kurucu üye İlker Atalay, Yiğit Doğruöz ve Ali Buruk’u, genel kurulu toplamak amacıyla bir ay süreliğine atadı. Atanan üç üyenin yeni üye kaydı yaparak genel kurul tarihi belirlemeleri ve onbeş gün içerisinde kulübün ilan tahtasına asarak en az bir yerel gazetede yayınlayarak genel kurulun yapılmasını sağlamaları gerektiği belirtildi.

Bunun üzerine atanan üyeler genel kurul tarihi olarak 11 Ağustos Cumartesi gününü belirlerken, tüzük gereği başkan ve yeni üyelerin oluşumu için de genel kuruldan 48 saat öncesine kadar işlem yapacaklarını açıkladılar.

Futbolda K-Pet Birinci Lig’de mücadele eden Mağusa’nın kırmızı beyazlı kulübü Maraş Gençlik Spor Kulübü, yeni yönetimi seçtikten sonra yeni sezon çalışmalarına başlayacak.

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