Kaymak yenilerle tatlandı

Merit Alsancak Yeşilova, Küçük Kaymaklı ile golsüz berabere kalarak çıkışa geçemedi. Küçük Kaymaklı ise çekinerek gittiği zorlu deplasmanda yeni transferleri Osman ve Ousmane'nin de büyük katkılarıyla puanla ayrılmayı başardı

Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı Hakemler: Turgay Misk, Emre Çevikdal, Sabriye Atikoğlu Merit Alsancak Yeşilova: Hasan Piro, Memduh, Mejdi (Hamis), Augustin, Vakkas, Jean, Mustafa (Hafız), Burak Koçar, Yasin (İlyas), Mustafa Yaşinses, Billy Mehmet Küçük Kaymaklı: Raif, Bahadır, Sercan Çoban (Tuğrul), Keita, Taner, Hüseyin Adal (Celal), Osman, Ramadan, Rifat, Avor John Bello, Mustafa (Erdoğan K-PET Süper Lig'de Merit Alsancak Yeşilova ile Küçük Kaymaklı, kalecilerin özellikle de Yeşilova kalecisi Hasan Piro'nun ön plana çıktığı maçtan golsüz berabere ayrıldılar. Zorlu deplasmandan puan çıkarmayı başaran Küçük Kaymaklı'nın teknik direktörü Serhat Ertürk, 3 haftada ikinci kez sahadan atılırken, maç sonunda hakemlere tepki gösterdi. Dk 3. Sol kanattan Mustafa Yaşınses’in ortasında, ceza alanı içerisinde Memduh’un vuruşunu son anda kale önünde defans kornere çeldi. Dk 9. Sağ kanattan Ramadan’ın ortasında Osman’ın vuruşunu kaleci Hasan Piro kornere çeldi. Dk 22. Bahadır’ın ceza sahası dışından çektiği şut defanstan sekti, topu önünde bulan Taner’in vuruşunu kaleci Hasan Piro kornere çeldi. Dk 32. Merit Alsancak Yeşilova defansının anlaşmazlığında ceza alanı önünde topu önünde bulan Bello’nun vuruşunu kaleci Hasan Piro önledi. Dk 61. Mustafa Yaşınses’in sağ çaprazdan sert vuruşunu Raif kornere çeldi. Dk 68. Sol kanattan Binya’nın ortasında altı pas içerisinde Hafız’ın kafa vuruşu az farkla auta giderken, fazla gol pozisyonunun olmadığı maç golsüz 0-0 berabere tamamlandı.