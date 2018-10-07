banner107
Mehmetçik Ziva Fest’le renklendi
Mehmetçik Ziva Fest’le renklendi
13 0
Zerdaliler tatlandı
Zerdaliler tatlandı
384 0
“Yunanistan da Kıbrıs Türk tarafıyla görüşebilmeli”
“Yunanistan da Kıbrıs Türk tarafıyla görüşebilmeli”
59 0
Göçmenköy ve Düzkaya finalde
Göçmenköy ve Düzkaya finalde
197 0
Salamis’te ‘Oktoberfest’ coşkusu
Salamis’te ‘Oktoberfest’ coşkusu
69 0
Trenyolu’nda bir ayda 4 bin 556 hastaya hizmet
Trenyolu’nda bir ayda 4 bin 556 hastaya hizmet
7 0
Mutfak enflasyonu yüzde 50’yi aştı
Mutfak enflasyonu yüzde 50’yi aştı
28 0
Enflasyon son 15 yılın en yükseğinde
Enflasyon son 15 yılın en yükseğinde
64 0
banner82
banner147

Kaymak yenilerle tatlandı

banner27

Merit Alsancak Yeşilova, Küçük Kaymaklı ile golsüz berabere kalarak çıkışa geçemedi. Küçük Kaymaklı ise çekinerek gittiği zorlu deplasmanda yeni transferleri Osman ve Ousmane'nin de büyük katkılarıyla puanla ayrılmayı başardı

Kaymak yenilerle tatlandı
banner192

Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Emre Çevikdal, Sabriye Atikoğlu

Merit Alsancak Yeşilova: Hasan Piro, Memduh, Mejdi (Hamis), Augustin, Vakkas, Jean, Mustafa (Hafız), Burak Koçar, Yasin (İlyas), Mustafa Yaşinses, Billy Mehmet

Küçük Kaymaklı: Raif, Bahadır, Sercan Çoban (Tuğrul), Keita, Taner, Hüseyin Adal (Celal), Osman, Ramadan, Rifat, Avor John Bello, Mustafa (Erdoğan

K-PET Süper Lig'de Merit Alsancak Yeşilova ile Küçük Kaymaklı, kalecilerin özellikle de Yeşilova kalecisi Hasan Piro'nun ön plana çıktığı maçtan golsüz berabere ayrıldılar. Zorlu deplasmandan puan çıkarmayı başaran Küçük Kaymaklı'nın teknik direktörü Serhat Ertürk, 3 haftada ikinci kez sahadan atılırken, maç sonunda hakemlere tepki gösterdi.

Dk 3. Sol kanattan Mustafa Yaşınses’in ortasında, ceza alanı içerisinde Memduh’un vuruşunu son anda kale önünde defans kornere çeldi.

Dk 9. Sağ kanattan Ramadan’ın ortasında Osman’ın vuruşunu kaleci Hasan Piro kornere çeldi.

Dk 22. Bahadır’ın ceza sahası dışından çektiği şut defanstan sekti, topu önünde bulan Taner’in vuruşunu kaleci Hasan Piro kornere çeldi.

Dk 32. Merit Alsancak Yeşilova defansının anlaşmazlığında ceza alanı önünde topu önünde bulan Bello’nun vuruşunu kaleci Hasan Piro önledi.

Dk 61. Mustafa Yaşınses’in sağ çaprazdan sert vuruşunu Raif kornere çeldi.

Dk 68. Sol kanattan Binya’nın ortasında altı pas içerisinde Hafız’ın kafa vuruşu az farkla auta giderken, fazla gol pozisyonunun olmadığı maç golsüz 0-0 berabere tamamlandı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.