Kayıpsız lider, zorlu Lefke virajında

K-PET Süper 7. hafta maçında kayıpsız lider Yenicami, yarın Lefke ile Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Gönyeli ile Küçük Kaymaklı ve Girne Halk Evi ile Doğan Türk Birliği arasında oynanacak olan bölge derbileri dikkat çekiyor

K-PET Ligler'inde 7. hafta bugün oynanacak olan maçlarla başlayacak. Bugün K-PET Süper Lig’de 3, K-PET 1. Lig’de ise 5 maç oynanacak. Kayıpsız lider Yenicami, yarın Lefke ile Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Maçı Mehmet Sezener yönetecek. Bugün Gönyeli ile Küçük Kaymaklı arasında Atatürk Stadı’nda, Başkent derbisi oynanacak. 7. hafta, Pazartesi günü oynanacak Girne Halk Evi - Doğan Türk Birliği derbisi ile kapanacak. Girne derbisini Turgay Misk yönetecek. K-PET 1. Lig lideri Hamitköy, yarın Çanakkale ile Esat Erdoğmuş Stadı’nda, Serkan Şimşek’in yöneteceği maçta karşılaşacak. 7. haftanın programı şöyle: K-PET SÜPER LİG 3 Kasım Cumartesi, saat 14:30 TOL - Çetinkaya, Mete Adanır Stadı, Kerem Eran Gönyeli - Küçük Kaymaklı, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa Binatlı - Merit Alsancak Yeşilova, Üner Berkalp Stadı, Mustafa Öztugay 4 Kasım Pazar, saat 14:30 YAK - Lefke, Atatürk Stadı, Mehmet Sezener Esentepe - MTG, Erdal Barut Stadı, Utku Hamamcıoğlu GG - BÜY, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Ali Özer Gençler Birliği - Cihangir, İskele Cumhuriyet Stadı, Fehim Dayı 5 Kasım Pazartesi, saat 18:00 Girne Halk Evi - Doğan Türk Birliği, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk K-PET 1. LİG 3 Kasım Cumartesi Bostancı Bağcıl – Yeniboğaziçi, Bağcıl Stadı, İsfendiyar Açıksöz Yalova – Doğancı, Nihat Bağcıer Stadı, Hüseyin Eyyüpler Mormenekşe – Düzkaya, Cemal Balses Stadı, Osman Küçük Maraş – Akova, Maraş Stadı, Emre Öztaşlı, Karşıyaka – Ozanköy, Erhan Şahdur Stadı, Hüseyin Özkan 4 Kasım Pazar Hamitköy – Çanakkale, Esat Erdoğmuş Stadı, Serkan Şimşek Değirmenlik – Göçmenköy, Sadık Cemil Stadı, Evren Karademir Yonpaş Dumlupınar – Mesarya, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hakan Ünal