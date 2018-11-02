Kayıpsız lider, zorlu Lefke virajında

K-PET Ligler'inde 7. hafta bugün oynanacak olan maçlarla başlayacak. Bugün K-PET Süper Lig’de 3, K-PET 1. Lig’de ise 5 maç oynanacak.
Kayıpsız lider Yenicami, yarın Lefke ile Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Maçı Mehmet Sezener yönetecek. Bugün Gönyeli ile Küçük Kaymaklı arasında Atatürk Stadı’nda, Başkent derbisi oynanacak. 7. hafta, Pazartesi günü oynanacak Girne Halk Evi - Doğan Türk Birliği derbisi ile kapanacak. Girne derbisini Turgay Misk yönetecek.
K-PET 1. Lig lideri Hamitköy, yarın Çanakkale ile Esat Erdoğmuş Stadı’nda, Serkan Şimşek’in yöneteceği maçta karşılaşacak.
7. haftanın programı şöyle:
K-PET SÜPER LİG
3 Kasım Cumartesi, saat 14:30
TOL - Çetinkaya, Mete Adanır Stadı, Kerem Eran
Gönyeli - Küçük Kaymaklı, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa
Binatlı - Merit Alsancak Yeşilova, Üner Berkalp Stadı, Mustafa Öztugay
4 Kasım Pazar, saat 14:30
YAK - Lefke, Atatürk Stadı, Mehmet Sezener
Esentepe - MTG, Erdal Barut Stadı, Utku Hamamcıoğlu
GG - BÜY, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Ali Özer
Gençler Birliği - Cihangir, İskele Cumhuriyet Stadı, Fehim Dayı
5 Kasım Pazartesi, saat 18:00
Girne Halk Evi - Doğan Türk Birliği, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk
K-PET 1. LİG
3 Kasım Cumartesi
Bostancı Bağcıl – Yeniboğaziçi, Bağcıl Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Yalova – Doğancı, Nihat Bağcıer Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Mormenekşe – Düzkaya, Cemal Balses Stadı, Osman Küçük
Maraş – Akova, Maraş Stadı, Emre Öztaşlı,
Karşıyaka – Ozanköy, Erhan Şahdur Stadı, Hüseyin Özkan
4 Kasım Pazar
Hamitköy – Çanakkale, Esat Erdoğmuş Stadı, Serkan Şimşek
Değirmenlik – Göçmenköy, Sadık Cemil Stadı, Evren Karademir
Yonpaş Dumlupınar – Mesarya, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hakan Ünal