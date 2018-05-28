banner107
“Şampiyonluk için yola çıkacağız”
“Şampiyonluk için yola çıkacağız”
20 0
Enduro heyecanı, İskele’de yaşandı
Enduro heyecanı, İskele’de yaşandı
22 0
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif
19 0
İşte uçakların sırları
İşte uçakların sırları
137 0
Girne plajları doldu taştı
Girne plajları doldu taştı
81 0
THY, iftar yemeğinde başarılıları ödüllendirdi
THY, iftar yemeğinde başarılıları ödüllendirdi
86 0
Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı
Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı
259 0
Kendinizi özel hissedeceksiniz
Kendinizi özel hissedeceksiniz
81 0
banner82
banner147

Kaygısız’dan duygusal ayrılık mesajı

banner27

Serbest transfer hakkını kullanarak Gençlik Gücü'ne transfer olan Mehmet Kaygısız, ameliyat olurken, Küçük Kaymaklı’dan ayrılması ile ilgili duygusal mesaj yayınladı

Kaygısız’dan duygusal ayrılık mesajı
banner137

Necati KÜLAHLILAR

Küçük Kaymaklı alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz hafta serbest transfer hakkını kullanarak Gençlik Gücü'ne transfer olan başarılı savunma oyuncusu Mehmet Kaygısız, ameliyat oldu.

Sol dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat olan Mehmet Kaygısız, yeni takımı Gençlik Gücü'nün sezon başı antrenmanlarına katılabilecek.

Kaygısız’dan duygusal veda mesajı

Bu arada Mehmet Kaygısız, çocukluğundan bu yana formasını giydiği Küçük Kaymaklı’dan ayrılması ile ilgili duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Mehmet Kaygısız’ın mesajı şöyle:

“7 yaşında küçük bir çocukken girdiğim camiadan 28 yaşında her yaş kategorisinde kaptanlık yaparak ayrılıyorum. Mükemmel günler geçirdim her zaman evim gibi hissettim. Yeri geldi başarılı olduk. Yeri geldi başarısız olduk.

Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu formayı giydiğim için hep gurur duydum. Bana kattığı, beni ben yaptığı için bugüne kadar çalıştığım bütün başkanlarıma, hocalarıma, takım arkadaşlarıma, büyük Kaymaklı taraftarına kısacası “Forest Kaymaklı’ya” ne kadar teşekkür etsem azdır. Varsa hakkım helal edin ben sonuna kadar helal ediyorum.”

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.