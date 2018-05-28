Kaygısız’dan duygusal ayrılık mesajı

Serbest transfer hakkını kullanarak Gençlik Gücü'ne transfer olan Mehmet Kaygısız, ameliyat olurken, Küçük Kaymaklı’dan ayrılması ile ilgili duygusal mesaj yayınladı

Necati KÜLAHLILAR

Küçük Kaymaklı alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz hafta serbest transfer hakkını kullanarak Gençlik Gücü'ne transfer olan başarılı savunma oyuncusu Mehmet Kaygısız, ameliyat oldu.

Sol dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat olan Mehmet Kaygısız, yeni takımı Gençlik Gücü'nün sezon başı antrenmanlarına katılabilecek.

Kaygısız’dan duygusal veda mesajı

Bu arada Mehmet Kaygısız, çocukluğundan bu yana formasını giydiği Küçük Kaymaklı’dan ayrılması ile ilgili duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Mehmet Kaygısız’ın mesajı şöyle:

“7 yaşında küçük bir çocukken girdiğim camiadan 28 yaşında her yaş kategorisinde kaptanlık yaparak ayrılıyorum. Mükemmel günler geçirdim her zaman evim gibi hissettim. Yeri geldi başarılı olduk. Yeri geldi başarısız olduk.

Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu formayı giydiğim için hep gurur duydum. Bana kattığı, beni ben yaptığı için bugüne kadar çalıştığım bütün başkanlarıma, hocalarıma, takım arkadaşlarıma, büyük Kaymaklı taraftarına kısacası “Forest Kaymaklı’ya” ne kadar teşekkür etsem azdır. Varsa hakkım helal edin ben sonuna kadar helal ediyorum.”