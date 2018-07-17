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Kaygısız, GG’ye imzayı attı

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Küçük Kaymaklı kulübüne serbest transfer bedelini ödeyen Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü, Mehmet Kaygısız’ı da imzayı attırıp, futbolcuyu resmen transfer etti

Kaygısız, GG’ye imzayı attı
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K-Pet Süper Lig’in Lefkoşa temsilcilerinden Gençlik Gücü, 2018-2019 Futbol Sezonu öncesi transfer çalışmalarını dün Mehmet Kaygısız’a imza attırtarak sürdürdü.

Bir süre önce prensipte varılan anlaşma, Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’ne 20 bin TL’lik serbest transfer bedeli ödenmesiyle resmiyete bağlandı. Transfer formu doldurup imzalayan Mehmet Kaygısız, resmen Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nün futbolcusu oldu.

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Yönetim kurulu üyesi Hüseyin Ataöğün tarafından yapılan ödeme sonrası imzasını atan Mehmet Kaygısız’ın heyecanlı olduğu dikkat çekti.

2018-2019 Futbol Sezonu’nda yeni forması ve yeni takım arkadaşları ile top koşturtacak olan Mehmet Kaygısız, “En iyi futbolumu oynayacağım. Transferde beni tercih eden Gençlik Gücü yöneticilerinin güvenlerine layık olacağım” şeklinde konuştu.

 

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