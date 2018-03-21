banner107
Türkiye medyasında dev satın alma
Türkiye medyasında dev satın alma
74 0
Vahşi doğada koşacaklar
Vahşi doğada koşacaklar
20 0
Nostaljik ve Ücretsiz
Nostaljik ve Ücretsiz
13 0
Asroit BENNU
Asroit BENNU
19 0
15 0
Bu ne saygısızlık?
Bu ne saygısızlık?
79 0
Civic Sedan'a tutumlu ve keyifli dizel motor
Civic Sedan'a tutumlu ve keyifli dizel motor
35 0
Rehabilitasyon Merkezi’ne katkı
Rehabilitasyon Merkezi’ne katkı
14 0
banner82
banner147

Katkı krizi çözüldü

banner27

Katkı krizi çözüldü
banner137

Devletin futbol kulüplerine bu yıl için söz verdiği 5 milyon lira ile ilgili olarak Başbakan Tufan Erhürman’dan olumlu onay geldi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu ile dün görüşen Tufan Erhürman geçmiş hükümet döneminde verilen 5 milyonluk katkı sözünün kendileri döneminde ödeneceğini belirtti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.