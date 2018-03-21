Katkı krizi çözüldü

Devletin futbol kulüplerine bu yıl için söz verdiği 5 milyon lira ile ilgili olarak Başbakan Tufan Erhürman’dan olumlu onay geldi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu ile dün görüşen Tufan Erhürman geçmiş hükümet döneminde verilen 5 milyonluk katkı sözünün kendileri döneminde ödeneceğini belirtti.