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Kasımpaşa’nın zirve inadı

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Kasımpaşa’nın zirve inadı
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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Bursaspor sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. 

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 22. dakikada Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 26'da Ertuğrul Ersoy ile beraberliği sağladı. Maçın sonucunu belirleyen golü ise 48. dakikada Trezeguet attı.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 22'ye yükseltirken Bursaspor 13 puanda kaldı. 

17. dakikada gelişen Bursaspor atağında ceza alanının dışında topla buluşan Sakho, soldan içeriye kateten Latovlevici'nin önüne ara pası bıraktı. Topu kontrol ettikten sonra istediği gibi vuramayan Latovevici'nin şutu, kalenin solundan auta çıktı.

22. dakikada Kasımpaşa, Bursa deplasmanında öne geçti. Ceza sahasının sol ön çaprazında topla buluşan Trezeguet'in içeriye doğru yaptığı ortayı göğsüyle yumuşatan Diagne, meşin yuvarlığı iyi bir vuruşla ağlara yolladı: 0-1.

26. dakikada Bursaspor skoru eşitledi. Latovlevici'nin sol köşeden kullandığı korner atışına penaltı çizgisinin önünden iyi yükselen Ertuğrul Ersoy, meşin yuvarlığı kalecinin solundan filelere gönderdi: 1-1

41. dakikada Tunay Torun'un sağ kanata gönderdiği ara pasta topla buluşan Lima, önündeki savunma oyuncularını çalımlayıp ceza sahasının ön çizgisine doğru ilerledikten sonra topu sert bir şutla kaleye gönderdi. Ramazan Köse'nin kurtarışında seken top Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Rahat bir pozisyonda olan Aytaç Kara, topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

43. dakikada bu kez gole yaklaşan taraf Kasımpaşa oldu. Sağ kanattan içeriye topla katederek ceza sahası içerisinde Ertuğrul ve Aytaç'tan sıyrılan Trezeguet, kale ağzında vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından çok az farkla dışarıya çıktı.

Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

48. dakikada Kasımpaşa bir kez daha öne geçti. Konuk ekip, ceza sahası sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Trezeguet, sert bir şutla meşin yuvarlığı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-2.

85. dakikada ceza sahası sağ ön çaprazında topla buluşan Lima'nın önünü boşaltıp yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. 

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