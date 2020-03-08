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Kasımpaşa, Kayseri’yi gole boğdu

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Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 5 -1 kazanarak kritik karşılaşmadan üç puanla ayrıldı

Kasımpaşa, Kayseri’yi gole boğdu

Süper Lig'in 25. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Hes Kablo Kayserispor Kasımpaşa'ya konuk oldu. Mücadeleye hızlı başlayan Kasımpaşa henüz 6. dakikada Koita'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. 11. dakikada Sarlija'nın golüyle farkı ikiye çıkaran Kasımpaşa karşılaşmanın 31. dakikasında Ndongala'nın golüyle farkı üçe çıkardı. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıya gol ile başlayan Kayserispor 59. dakikada Mensah ile farkı ikiye düşürsede Kasımpaşa etkili oyununa devam etti. Önce Aytaç Kara'nın 83. dakikada attığı gol ile farkı yeniden üçe çıkaran ev sahibi ekip 87. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle skoru 5-1'e getirdi ve kritik karşılaşmadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 23 yaparak 15. sırada bulunan Konyaspor ile puanını eşitledi. Kayserispor ise 19 puanda 18. sırada kalarak kümede kalma yolunda direk rakibi olan Kasımpaşa'dan puan alamadı

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