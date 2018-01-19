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Kasımpaşa galibiyetle başladı

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Kasımpaşa galibiyetle başladı
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Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği mücadeleyi Kasımpaşa 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 geride tamamlayan Kasımpaşa, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 3-2 üstün ayrıldı.

Kasımpaşa'ya 3 puanı getiren golleri; 22. ve 71. dakikalarda Samuel Eduo ve 87. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

Aytemiz Alanyaspopr'un gollerini ise 15. dakikada Efecan Karaca ve 45. dakikada penaltıdan Emre Akbaba attı.

Aytemiz Alanyaspor'da Mamadou Fofana 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Kasımpaşa 22 puana yükselirken, Aytemiz Alanyaspor 18 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Kasımpaşa, Beşiktaş ile puan mücadelesi verecek. Aytemiz Alanyaspor ise Bursaspor'u konuk edecek.

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