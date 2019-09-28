Kasımpaşa'dan 6 ay sonra deplasmanda kazandı

Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetini geçen hafta Antalyaspor'u 3-0 yenerek alan Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor'u da devirdi. Lacivert-beyazlılar, rakibini 1-0 yenerek 6 aylık deplasman galibiyeti hasretini dindirdi

Süper Lig'de 6. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Sahadan 1-0 galip ayrılan Kasımpaşa, 6 aylık deplasman galibiyeti hasretini sona erdirdi.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Konuk Kasımpaşa, 67. dakikada Hajradinovicin attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmadı ve İstanbul ekibi sahadan 3 puanla ayrıldı.

Süper Lig'deki sezonun ilk galibiyetini geçen hafta Antalyaspor'u 3-0 yenerek alan Kasımpaşa, bu galibiyetle puanını 7'e çıkardı. Paşa, bu sonuçla 6 aylık deplasman galibiyeti özlemini de bitirdi. Ligdeki son dış saha galibiyetini 16 Mart'ta Akhisarspor karşısında 3-2'lik skorla alan Kasımpaşa, daha sonra deplasmanda oynadığı 6 maçtan da puan alamamıştı.

Yukatel Denizlispor ise 8 puanda kaldı. Teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Ege temsilcisinin galibiyet hasreti de 4 maça çıktı.