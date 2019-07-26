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Kasımpaşa'dan 5 sezonda 31 milyon euro gelir

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Lacivert-beyazlı kulüp, 2015-2016 sezonundan bu yana yaptığı oyuncu satışından 31 milyon euro gelir elde etti. Kasımpaşa, bu süreçte en fazla bonservis bedelini Mbaye Diagne ve Trezeguet'den kazandı

Kasımpaşa'dan 5 sezonda 31 milyon euro gelir
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Süper Lig ekibi Kasımpaşa, son 5 sezonda futbolcu satışından elde ettiği gelirle dikkati çekti.

Son olarak Mısırlı milli futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ı (Trezeguet) yaklaşık 10 milyon avro karşılığında İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya gönderen lacivert-beyazlılar, 2015-2016 sezonundan bu yana oyuncu satışından önemli kazanç sağladı.

Kasımpaşa, oyuncuların transfer olduğu kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamalar ile Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verileri dikkate alındığında bu süreçte Ryan Babel, Ryan Donk, Özer Hurmacı, Eren Derdiyok, Mbaye Diagne, Samuel Eduok ve Trezeguet'nin satışından 31 milyon euroyu kasasına koydu.

İLK BÜYÜK GELİR DİAGNE'DEN

Kasımpaşa, oyuncu satışında ilk büyük gelirini Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin bonservisinden elde etti.

Golcü oyuncu, geçen sezonun devre arasında 10 milyon avro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Kasımpaşa, satışından önemli bir kazanç sağladığı Diagne'yi 2017-2018 sezonunun devre arasında Çin'in Tianjin Teda takımından bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

TREZEGUET, DEĞERİNİ 5'E KATLADI

Kasımpaşa, 2 sezon önce kadrosuna kattığı Trezeguet'den büyük gelir elde etti.

Lacivert-beyazlı ekip, Mısırlı milli futbolcuyu 2017-2018 sezonu başında kiralık olarak renklerine bağladı.

Trezeguet'nin gösterdiği performanstan memnun kalan Kasımpaşa, sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanarak 24 yaşındaki hücum oyuncusunun bonservisini Belçika'nın Anderlecht takımından 2 milyon avroya aldı.

Geçen sezon sergilediği performansla büyük takımların dikkatini çeken ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Trezeguet, tercihini İngiltere'den yana kullanarak 10 milyon avro bedelle Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya transfer oldu.

SON 5 SEZONDA YAPILAN OYUNCU SATIŞLARI

Kasımpaşa'nın son 5 sezonda sattığı oyunculardan elde ettiği bonservis gelirleri şöyle:

 Futbolcu

 Gittiği kulüp

 Sezon

 Bonservis bedeli (avro)

Mbaye Diagne

 Galatasaray

2018-19

 10 milyon

Trezeguet

 Aston Villa

2019-20

 10 milyon

Eren Derdiyok

 Galatasaray

2016-17

 4 milyon

Ryan Babel

 El-Ain

2015-16

 2,5 milyon

Ryan Donk

 Galatasaray

2015-16

 2,5 milyon

Özer Hurmacı 

 Trabzonspor

2015-16

 1,5 milyon

Samuel Eduok

 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 

 2018-19

 400 bin
Etiketler; #Kasımpaşa #Süper Lig
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