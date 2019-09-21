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Kasımpaşa 11 hafta sonra galip

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Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-0 yenen Kasımpaşa, 11 hafta sonra ligde galibiyet sevinci yaşadı. Lacivert-beyazlılar, en son geçen sezonun 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmişti

Kasımpaşa 11 hafta sonra galip
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Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenen Kasımpaşa, bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlılar, geçen sezonun 27. haftasından bu yana süren 3 puan hasretini de böylece bitirdi. 

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadede Kasımpaşa'nın gollerini 53. dakikada Mustafa Pektemek, 60 ve 80. dakikalarda Mame Thiam attı.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 4'e yükseltirken Antalyaspor 5 puanda kaldı.

Kasımpaşa, bu karşılaşmadan önce resmi maçlardaki son galibiyetini geçen sezon elde etmişti. Lacivert-beyazlılar, son olarak geride kalan sezonun 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmişti.

Kasımpaşa'da ilk yarıda 3 zorunlu değişiklik

Ev sahibi Kasımpaşa'da ilk yarıda üç isim sakatlıkları dolayısıyla oyuna devam edemedi. 6. Quaresma, 28. dakikada Popov ve 45+6. dakikada Veysel Sarı, sakatlanarak oyunu terk etti.

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