Kasım’a ağır ceza

KTFF Disiplin Kurulu, 29. haftada cezalı duruma düşenleri ve cezalarını açıklarken, en ağır cezalardan birini, Doğan Türk Birliği maçında kırmızı kart gören Lefke futbolcusu Kasım Tağman’a verdi.
KTFF Disiplin Kurulu, KTFF’ye yönelik sözlerinden dolayı Milli Takım yedek kadrosunda yer alan Kasım’a 3 ceza verdi.
Kırmızı Kart cezalıları:
Kasım Tağman (Lefke), 3 maç
John Ebuka (YAK), 1 maç
Berhan Çelme (Akova), 1 maç
Eser Kan (Esentepe), 3 maç
Teknik adam cezaları
Caner Oshan (DTB), 1 maç
Çağan Çerkez (Lefke), 1 maç
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4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
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Lisans No
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Adı - Soyadı
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Kulübü
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BERKEM NURDAL
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KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
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HÜSEYİN ÖZBAYSAL
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MORMENEKŞE GB
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MEHMET GÖKTAŞ
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YENİCAMİ AK
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DOĞUŞ BEYİT
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GÖRNEÇ KSK
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HASİP ULUHAN
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YALOVA SK
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BEKİR YILDIZ
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OZANKÖY SK
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BAKİ KILIÇ
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MARAŞ GSK
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ALİ KARAYEL
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YALOVA SK
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BUĞRA BARIN
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YALOVA SK
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RİFAT EMİRHAN
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MORMENEKŞE GB
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İSMAİL ÇAKIR
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LAPTA TBSK
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ZEKİ VELİ
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CİHANGİR GSK
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BARKIN ÖZAŞIK
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GÖÇMENKÖY İYSK
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ALİ DURAN
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BAF ÜLKÜ YURDU
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YUSUF KONDOZ
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GAÜ ÇETİNKAYA TSK
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ALİ RÜŞLÜ
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DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK
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ERKAL EKŞİ
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L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
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ISSAC OWUSU
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BOSTANCI BAĞCIL SK
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ANILJAN JORAYEV
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MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
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GEORGE LOUKA
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AKOVA VUDA T.Ç.B.
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OLADELE OSHOBE
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YENİCAMİ AK
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SÜLEYMAN ŞEB
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DEĞİRMENLİK SK
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