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Kasım’a ağır ceza

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Kasım’a ağır ceza
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KTFF Disiplin Kurulu, 29. haftada cezalı duruma düşenleri ve cezalarını açıklarken, en ağır cezalardan birini, Doğan Türk Birliği maçında kırmızı kart gören Lefke futbolcusu Kasım Tağman’a verdi.

KTFF Disiplin Kurulu, KTFF’ye yönelik sözlerinden dolayı Milli Takım yedek kadrosunda yer alan Kasım’a 3 ceza verdi.

Kırmızı Kart cezalıları:

Kasım Tağman (Lefke), 3 maç

John Ebuka (YAK), 1 maç

Berhan Çelme (Akova), 1 maç

Eser Kan (Esentepe), 3 maç

Teknik adam cezaları

Caner Oshan (DTB), 1 maç

Çağan Çerkez (Lefke), 1 maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

Lisans No

Adı - Soyadı

Kulübü

BERKEM NURDAL

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

HÜSEYİN ÖZBAYSAL

MORMENEKŞE GB

MEHMET GÖKTAŞ

YENİCAMİ AK

DOĞUŞ BEYİT

GÖRNEÇ KSK

HASİP ULUHAN

YALOVA SK

BEKİR YILDIZ

OZANKÖY SK

BAKİ KILIÇ

MARAŞ GSK

ALİ KARAYEL

YALOVA SK

BUĞRA BARIN

YALOVA SK

RİFAT EMİRHAN

MORMENEKŞE GB

İSMAİL ÇAKIR

LAPTA TBSK

ZEKİ VELİ

CİHANGİR GSK

BARKIN ÖZAŞIK

GÖÇMENKÖY İYSK

ALİ DURAN

BAF ÜLKÜ YURDU

YUSUF KONDOZ

GAÜ ÇETİNKAYA TSK

ALİ RÜŞLÜ

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

ERKAL EKŞİ

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

ISSAC OWUSU

BOSTANCI BAĞCIL SK

ANILJAN JORAYEV

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

GEORGE LOUKA

AKOVA VUDA T.Ç.B.

OLADELE OSHOBE

YENİCAMİ AK

SÜLEYMAN ŞEB

DEĞİRMENLİK SK

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