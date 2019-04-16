Kasım: Lefke maç vermez

Lefke'nin golcüsü Kasım, 25. haftada oynanan Binatlı maçı sonrasında kendilerine yöneltilen ithamlara yönelik açıklamalar yaparken, en çok bunlara inanan kendi taraftarlarına üzüldüğünü belirtip, “Herkes iyi bilsin, Lefke maç vermez” ifadesini kullandı

K-PET Süper Lig ekiplerinden Lefke'nin golcüsü Kasım Tağman, 4-0 kazandıkları Baf Ülkü Yurdu maçı sonrasında, 25. haftada oynanan Binatlı karşılaşması ile ilgili olarak kendilerine yöneltilen ithamlara yanıt verdi.

Binatlı karşısında aldıkları mağlubiyetten sonra Lefke futbolcularına ve camiasına yöneltilen ithamlar karşısında açıklamalar yapan Kasım, şunları söyledi:

"Geçen hafta ligde kalma mücadelesi veren Binatlı ile onlar açısından çok zor, bizim açımızdan puansal olarak baktığımız zaman daha rahat bir konumda bir maç oynadık.

Binatlı kulübü bizi 3- 1 yendi. Bence bundan daha doğal bir şey olamaz. Kupadan elenmiştik. Ligde düşme – kalkma gibi bir durumumuz yoktu. Bunlardan dolayı motivasyonumuzun biraz düştüğü bir maçta Binatlı'ya yenildik.

Ne yazıktır ki hepimizi, bütün Lefke futbolcularını satılık ilan ettiler. Gerçekten insanlara yapmadığı bir şeyi yüklemek çok ayıp bir şey! Eğer biri çıkıp herhangi bir futbolcuyu satın aldığını ispatlarsa bugün futbolu bırakmayan ne olsun.

İnsanları karalamak, insanları suçlamak kolaydır ama hayatta en kötü şey bir insanı yapmadığı bir suçla itham etmektir. Bana göre maç satan adam her şeyi yapabilen adamdır.

Yıllardır bu konularda ne kadar hassas olduğumu herkes bilir. Bize bu konuda inanmayanları zaten aramızda istemiyoruz. Geçtiğimiz akşamki skordan da her şey belli oluyor. Ben en çok bizim taraftarlarımızdan, camiamızdan bunlara inananlara üzüldüm. Ama herkes iyi bilsin Lefke maç vermez."