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Kasım, Karadağ’ı aydınlattı

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Lefke, golcüsü Kasım’ın golleriyle Gönyeli’yi mağlup ederek, 18 puanla sıralamada 8. sıraya yükselirken, Gönyeli, 19 puanda kaldı

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Kasım, Karadağ’ı aydınlattı
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Stad: Lefke 16 Ağustos

Hakemler: Kerem Eran,Yusuf bakar, Emre Çevikdal, Osman Küçük

Lefke: Mehmet, Aykut, Rahmi, Yılmaz(Dk.74 Deniz), Mustafa(Dk.68 Yakup), Mehmet, Semih, Alen, Candy, Boateng, Kasım(Dk.86 Kaan)

Gönyeli : Kemal, Menteş, Eray, Talat, Mehmet, Kemal, Cristian, Raif, İbrahim(Dk.57 Fikret) Charles(Dk. 89 Kahraman) , Okoli

Goller: dk. 14 ve dk. 72 Kasım (Lefke)

K-PET Süper Lig’de 12. haftanın gece maçında Lefke, golcüsü Kasım’ın golleriyle Gönyeli’yi mağlup ederek, 18 puanla sıralamada 8. sıraya yükselirken, istikrar yakalayamayan Gönyeli, 19 puanda kaldı.

Maça Lefke daha etkili başlarken, 14. dakikada Semih’in pası, Candy, Kasım’a aktardı. Kasım da topu ağlara gönderdi. 1-0 Geriye kalan bölümde başka gol olmazken, devre 1-0 sona erdi.

İkinci devrede de daha etikili olan Lefke, 72. dakikada Yılmaz’ın pasında ceza sahasına giren Kasım’ın vuruşu ile farkı 2’ye çıkardı. 2-0 Geriye kalan bölümde Gönyeli, kaleci Mehmet’i geçemeyince maç 2-0 sona erdi.

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