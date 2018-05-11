Kaşif, Tatlısu’da devam edecek

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup takımlarından Tatlısu’da yeni sezonun hazırlıkları şimdiden başladı.

Tatlısu, geride kalan sezonun ikinci devresinde Seran Kaşif’in antrenörlüğünde iyi bir grafik çizen ve 8 maçta 6 galibiyet alıp, sadece şampiyon Düzkaya ile ikinci Karşıyaka’ya mağlup olmuştu. Tatlısu’dan devam etmesi yönünde teklif alan Seran Kaşif, Ozanköy’den de teklif almasına rağmen tercihini sayı siyahlılardan yana kullandı. Tatlısu ile yola devam edecek olan Seran Kaşif, geçtiğimiz günlerde düzenlenen sezon sonu yemeğinde kararını futbolcularıyla da paylaştı.