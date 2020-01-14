Kaşif: Kulüp menfaatini ön plana çıkarın

Tatlısu yönetimi ile yolları dostça ayıran Seran Kaşif, futbolcularına yönelik yaptığı açıklamada camiaya ve formaya sahip çıkıp, önce kulüp menfaatini ön plana çıkarmalarını istedi

BTM Birinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tatlısu’da takımın önünü açmak ve takıma yeni hava kazandırmak için teknik adam değişikliğine gidildi.

Sarı siyahlı takımın antrenörü Seran Kaşif ile yardımcısı Zeki Kaşifoğluları, Tatlısu yönetimi ile karşılıklı el sıkışarak yolları dostça ayırmıştı.

Seran Kaşif, Tatlısu futbolcularına yönelik bir açıklama yaparken, açıklamasında şunları söyledi:

“Yaklaşık dört buçuk aydır sizlerle birlikte kulübümüze hizmet verdik. Bu süreçte sevindik; üzüldük. Bazen koptuk. Yeni arkadaşlarla yeni yeni bağlar kurduk.

Çok karakterli efendi arkadaşlar tanıdım. Bunları hayatımda hep kazanç saydım. Çünkü hayatım boyunca hiçbir şeyi dostluğun arkadaşlığın önünde görmedim.

Ben bugünden sonra sizlerle birlikte çalışmayacağım ancak her zaman gönül bağım sizlerle olacak. Belki de bazılarınızla tekrardan birlikte çalışma fırsatı bulacağım.

İstediklerimizi yapamadık; başaramadık. Ama size bir büyüğünüz olarak şunu söyleyebilirim, üzerinize aldığınız sorumluluğu her ne şart olursa olsun, laikiyle yapmaya çalışın. Alın terinizin hakkını hak ederek almaya çalışın. Bu camiaya sahip çıkın, formanıza sahip çıkın, önce kulüp menfaatini, sonra kendi menfaatinizi ön plana çıkarın.

Bu güne kadar saygıda kusur etmeyen herkese teşekkür ederim. Bizlere olanak sağladıkları için başkana, yönetimdeki kardeşlerime ve en önemlisi kadar arkadaşım, evlâdım Zeki hocama ayrı bir teşekkür etmek isterim ki sizlerle bir araya gelmemde. Hoşçakalın.”