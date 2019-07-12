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Kasaboğlu: Bu yıl bizim yılımız olacak

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Halil Turan’ın eşi Emine Kasaboğlu Turan, yaptığı açıklama ile Birinci Lig kulüplerinden Mesarya’ya transfer olmasına destek verirken, “Bu yıl bizim yılımız olacak” ifadesini kullandı

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Kasaboğlu: Bu yıl bizim yılımız olacak
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Futbolumuzun en önemli golcülerinden Halil Turan’ın eşi Emine Kasaboğlu Turan, yaptığı açıklama ile Birinci Lig kulüplerinden Mesarya’ya transfer olmasına destek verdi.

Emine Kasaboğlu Turan’ın açıklaması şöyle:

“Sen bizim gururumuz, kahramanımız, yıldızımızsın. Nereye gidersen git, nerede futbol oynarsan oyna, oğlumuz ve ben her zaman yanındayız. Yağmur çamur dinlemeden her maçında tribünde olacağız.

Sen duruşunla, karakterinle, adamlığınla, en başta oğluna ve tüm gençlere örnek bir sporcusun. Yeni yuvamız hayırlı uğurlu olsun. Bu yıl bizim yılımız olacak.
Yeni sayfa, yeni başarılar ve kariyerinde adını altın harflerle yazma zamanıdır. Her zaman yanındayım. Sonuna kadar tam destek. Yeni yuvamız Mesarya Spor Kulübü’ne de hayırlı uğurlu olsun.”

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