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Kartlar Kaymaklı’nın canını yaktı

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Kartlar Kaymaklı’nın canını yaktı
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Soydan Sakallı

K-PET Süper Lig’in 12. haftasında Başkent’te Yenicami ile derbi maçına çıkacak olan Küçük Kaymaklı, bu maçta kart cezalısı 2 futbolcusundan yararlanamayacak.

Şampiyonluğu kovalayan Yenicami karşısında ligde alt sıralardan uzaklaşmak için mutlak kazanması gereken Küçük Kaymaklı, Pazar günü saat 14:00’te Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynayacak olan karşılaşmada Girne Halk Evi maçında kırmızı kart gören Bahadır’ı yanı sıra bu maçta gördüğü sarı kartla, 4 sarı kart cezalısı durumuna düşen Taner Bingöllü’den de yararlanamayacak.

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