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Kartal’a rakip dayanmıyor

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Yenicami, Girne Halk Evi engelini John Ebuka, Zihni ve Emin’in golleri ile 3 golle geçip, 3 puanı hanesine yazdırdı. Girne Halk Evi’ne Ertaç’ın penaltı golü yeterli olmadı

Kartal’a rakip dayanmıyor
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YER: Lefkoşa Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, İsmail Egeli, Şakir Azizoğlu

YENİCAMİ: Ercan, Farouk(DK 69 Hüseyin Sadıklar), Oshobe(DK 87 Yasin), Emin, Hasan,Kenneth, Ünal, Mehmet, Zihni, Tansel(DK 80 Ali), John Ebuka.

GİRNE HALK EVİ: Okyanus, Salahi(DK 89 Serim), Mahmut, Talip, Yaşar, Lawrence(DK 24 Özgür), Boris, James, Ertan(DK 66 Yankı), Ertaç, Ndoye.

Goller: Dk: 19 John, Dk 39 Zihni, Dk 74 Emin(Yenicami). DK 45 pen Ertaç(Girne Halk Evi).

K-PET Süper Lig lideri Yenicami, Girne Halk Evi engelini de aşarak, 4 gün içinde ikinci galibiyetini alarak, puan kayıpsız namağlup liderliğini sürdürdü. Girne Halk Evi ise 4. mağlubiyetini alarak alt sıralarda kalmaya devam etti

19.DK: Gelişen Yenicami atağında ceza alanı içerisinde Kenneth’in vuruşu kaleciden döndü, dönen topu John sert bir vuruşla filelere gönderdi.1-0

39.DK: Bir başka organize Yenicami atağında ceza alanı içerisine inen topu iyi takip eden Zihni farkı ikiye çıkardı.2-0

45.DK: Gelişen Girne Halk Evi atağında Yenicami savunmasında topa elle müdahale olunca Girne Halk Evi takımı penaltı vuruşu kazandı. Atışı kullanan Ertaç farkı bire indirdi.2-1

51.DK: Sağ kanattan gelişen Yenicami atağında Tansel – John verkaçında John’un sert vuruşunu kaleci Okyanus ayakları ile önlemeyi başardı.

52.DK: Bir başka ev sahibi takım atağında ceza alanı dışından Kenneth’in güzel vuruşunu kaleci Okyanus ayni güzellikte kornere çeldi.

61.DK: Orta alandan çabuk başlayan Yenicami atağında John’un ceza alanı dışından vuruşunu kaleci Okyanus yatarak önledi.

70.DK: Yenicami savunmasının uzaklaştıramadığı topu kapan James’in vuruşu yandan az farkla dışarı gitti.

74.DK: Yenicami takımının kazandığı serbet vuruşta Mehmet Altın’ın ortasında Emin kafa vuruşu sonrası farkı yeniden ikiye çıkaran isim oldu.3-1

75.DK: Sol kanattan Emin ile başlayan Yenicami atağında bu oyuncunun ortasında John’un yaptığı kafa vuruşunda top  direğin dibinden auta giderken maç 3-1 sona erdi.

Etiketler; #Yenicami #K-Pet Süper Lig
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