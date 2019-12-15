Kartal’a evinde Malatya kurşunu

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'taki mücadeleyi Yeni Malatyaspor 2-0 kazandı.
Yeni Malatyaspor'un gollerini 85. dakikada Bifouma ve 90+9. dakikada penaltıdan Jahovic kaydetti. Öte yandan Caner Erkin 90+8'de 2. sarıdan kırmızı kart gördü. Beşiktaş'ın ligde 6 maçlık galibiyeti sona erdi.
Bu sonuçla Beşiktaş 27 puanla 2. sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor ise 23 puanla 7. sıraya yükseldi.
Süper Lig'in 15. haftasında yapılan Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
85. dakikada konuk takım öne geçti. Acquah'ın sağdan ters kanada uzun pasında topu kontrol eden Bifouma, ceza sahası sağ çaprazında Güven Yalçın'dan sıyrıldıktan sonra uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
90+1. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında altıpas gerisindeki Burak Yılmaz'ın kafayla vurduğu top, kaleci Farnolle'de kaldı.
90+3. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Güven Yalçın'ın uygun durumda vurduğu top, üstten auta çıktı.
90+6. dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Hızlı gelişen atakta Murat Yıldırım'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Bifouma, Güven Yalçın'dan sıyrılırken yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı kararı verdi.
GOL 90+9'uncu dakikada penaltıyı kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2