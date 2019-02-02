Kartal zorlandı ama başardı

Yenicami, özellikle ilk devresi gol düellosu şeklinde geçen maçta Binatlı mağlup etmeyiş başardı. Brezilyalılar’ı ile dikkat çeken Binatlı ise öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamazken, mağlubiyete razı oldu

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Nejmi Bulut, Burak Mandıralı

Yenicami: Ercan, Hasan, Eray(Emin), Yasin, Hüseyin, Aminu, Ünal, Tansel(Salih), Faruk(Hascan), Kenneth, Ebuka

Binatlı: Salih, Hüseyin, Mustafa, Yunus(Zihni), Muammer, Sertaç, Burak, Victory, Dos Santos(Mehmetali), Jorge, Hasan(Barkın)

K-PET Süper Lig’de farklı hedefleri olan 2 takımın maçında Yenicami, alt sıralarda yer alan Binatlı karşısında oldukça zorlanmasına rağmen, gol düellosu şeklinde geçen maçı kazanarak, maç fazlasıyla 36 puanla liderliğe yükseldi. Binatlı ise 14 puanda kaldı.

Yenicami’de John Ebuka ve Faruk galibiyette ön plana çıkarken, goller John Ebuka 2, Tansel ve Faruk’tan geldi. Brezilyalılar’ı Jorge 2 ve Dos Santos ile goller bulan Binatlı ilerleyen haftalar için ümit verdi.

Maça Binatlı golle başlarken, ilk dakikada Jorge takımını öne geçirdi. 0-1 Golden sonra Yenicami, özellikle Faruk’un taşıdığı toplar ile etkili olurken, 21. Dakikada Ebuka maça eşitliği getirdi. 1-1, Eşitlikten sonra Yenicami baskıyı daha da artırırken, 24’te Tansel 2-1, 29’da Faruk 3-1’ı getiren golleri attılar. Devrenin son golü Dos Santos’tan gelirken, skor 3-2 oldu.

İkinci devre takımlar daha kontrollü oynarken, Yenicami, John Ebuka’nın 72’deki golüyle farkı yeniden 2’ye çıkardı. 4-2 Ancak maçta son gol Jorge ile Binatlı’dan gelince skor 4-3 olarak belirlendi.