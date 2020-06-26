Kartal zirveye yükseliyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında kümede kalma mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Konyaspor bu mağlubiyetle küme düşme hattından çıkamadı.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar ikisi ilk yarıda olmak üzere attığı 3 golle Konyaspor karşısında rahat bir galibiyet aldı.

Beşiktaş'ın golleri 40. dakikada Burak Yılmaz, 45+2'de Diaby ve 52. dakikada Lens'ten geldi. Burak Yılmaz, Besiktaş’ın oynadığı son iki mücadelede 6 gole direkt etki etti. (2 Gol - 4 Asist)

İttifak Holding Konyaspor'da maçın 15. dakikasında Amir Hadziahmetovic kırımızı kart gördü.

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş puanını 50 yaptı. Ligde 3 maçtır kazanamayan Konyaspor ise 27 puanda kaldı.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı forma ile 200. maçına Konyaspor karşısında çıktı.

11. dakikada konuk ekibin sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Jonsson kafayla topa vurdu, Rıdvan Yılmaz meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

15. dakikada İttifak Holding Konyaspor 10 kişi kaldı. Amir Hadziahmetovic'in Lens'e yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Zorbay Küçük önce sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında bir kez daha izleyen Zorbay Küçük, oyun alanına dönerek sarı kartı iptal etti ve Hadziahmetovic'e kırmızı kart gösterdi.

29. dakikada Gökhan Gönül, sağdan taşıdığı topu ceza sahasındaki Diaby'ye verdi. Pozisyonunu kaybeden Diaby'nin dışarı çıkardığı meşin yuvarlağa Ruiz gelişine sert vurdu, top üstten auta gitti.

GOL 40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Burak Yılmaz ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği sert şutla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0

GOL 45+2. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Burak Yılmaz'la paslaşarak ceza sahasına giren Diaby, rakiplerinden sıyrılarak bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

GOL 52. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Burak Yılmaz'ın pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Lens, ceza yayı üzerinden şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.

60. dakikada konuk ekibin sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içine gönderilen topu Jevtovic kafa vuruşuyla kaleye gönderdi, kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

75. dakikada Boateng, uzun mesafeli pasıyla ceza sahası içinde Diaby'yi altıpas üzerinde topla buluşturdu, araya giren Konyaspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.