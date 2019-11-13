Kartal zirveye kondu

K-PET Süper Ligde Yenicami, 9. hafta sonunda ligin yeni lideri oldu. Namağlup Türk Ocağı ise ikinci sıraya gerilerken, Mağusa Türk Gücü’nün zirveye tırmanışı devam etti. Haftayı mağlubiyetle kapatan Doğan Türk Birliği ile Cihangir zirve yarışında geri kaldılar

K-PET Süper Ligde Yenicami, 9. hafta sonunda ligin yeni lideri oldu. Namağlup Türk Ocağı ise ikinci sıraya gerilerken, Mağusa Türk Gücü’nün zirveye tırmanışı devam etti. Haftayı mağlubiyetle kapatan Doğan Türk Birliği ile Cihangir zirve yarışında geri kaldılar

K-PET Süper Ligin alt sıralarında Çetinkaya, 9. haftayı da puansız kapatırken, Düzkaya da düşme hattında kaldı. Binatlı ve Gençlik Gücü de sıkıntılı bölgede kaldılar

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Mishali 12 gole ulaşırken, Kossi 11 gole, Abaka ve Ebuka ise 10’ar gole ulaştılar

Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü

Mağusa Türk Gücü bire bir rakibi Doğan Türk Birliği’ni deplasmanda mağlup ederek zirve iddiasını sürdürürken, sıralamada da zirveye daha da yaklaştı

Haftanın Yıldızı: John Ebuka (Hamitköy)

Hamitköy’ün yıldızı John Ebuka, Hamitköy adına büyük önem taşıyan Çetinkaya maçında 2 gole imza atarken, takımına penaltı da kazandıran futbolcu olarak galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Gökmen Davutoğlu (Baf Ülkü Yurdu)

Baf Ülkü Yurdu teknik adamı Gökmen Davutoğlu, bire bir rakipleri Gönyeli ile deplasmanda oynadıkları maçta takımına yaptığı yerinde müdahalelerle galibiyete büyük katkı koydu

Haftanın Hakemi: Kerem Eran (Binatlı – Düzkaya)

K-PET Süper Ligde zor günler geçiren Binatlı ile Düzkaya arasındaki maçta yardımcıları ile uyum içerisinde bir maç yöneten Kerem Eran, verdiği penaltı kararı da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Emre (Hamitköy)

Azat (BÜY)

Yasin (MAY)

Abaka (YAK)

Haftanın On Biri

Cenk (TOL)

Mert (Hamitköy)

Hasan Sedatgil (BÜY)

Emin (MAY)

Bayram (Binatlı)

Fikret (Göçmenköy)

Ahmet Hatay (BÜY)

Hascan (YAK)

Muammer (Binatlı)

Okoli (Göçmenköy)

Debola (Binatlı)

K-PET Süper Lig 9. Hafta sonuçları

Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü: 1-2

Gönyeli – Baf Ülkü Yurdu, 1-3

Lefke – Türk Ocağı: 1-1

Gençlik Gücü – Göçmenköy: 0-2

Hamitköy – Çetinkaya, 2-1

Merit Alsancak Yeşilova – Küçük Kaymaklı, 4-1

Binatlı – Düzkaya, 3-1

Yenicami – Cihangir 5-3

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-PET Süper Ligde 10. hafta programı

16 Kasım Cumartesi, Saat 14:30

K.Kaymaklı-Gönyeli, Şht Hüseyin Ruso Stadı

Düzkaya-Gençlik Gücü, Nihat Bağcıer Stadı

BÜY-Hamitköy, Üner Berkalp Stadı

Göçmenköy-M.A.Yeşilova, Atatürk Stadı

17 Kasım Pazar, Saat 14:30

MTG-Lefke, Canbulat Stadı

TOL-Yenicami, Mete Adanır Stadı

Çetinkaya-DTB, Atatürk Stadı

Cihangir-Binatlı, Cihangir Stadı