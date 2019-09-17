Kartal zirveye kondu

K-PET Süper Ligde 2019 – 2020 sezonu başlarken, Yenicami ilk haftanın en farklı galibiyetini alarak liderlik koltuğuna oturdu. Sezonun ilk haftasında Yenicami, Baf Ülkü Yurdu ve Merit Alsancak Yeşilova ilk haftayı beşer gollü galibiyetlerle tamamladılar

K-PET Süper Ligde 2019 – 2020 sezonu başlarken, Yenicami ilk haftanın en farklı galibiyetini alarak liderlik koltuğuna oturdu. Sezonun ilk haftasında Yenicami, Baf Ülkü Yurdu ve Merit Alsancak Yeşilova ilk haftayı beşer gollü galibiyetlerle tamamladılar

K-PET Süper Ligin yeni takımlarından sadece Hamitköy ilk haftayı puanla kapatırken, Düzkaya ve Göçmenköy haftayı puansız tamamladılar

K-PET Süper Lig gol krallığı yarışında toplam 8 futbolcu haftayı 2’şer golle tamamladılar. Yankı, Billy, Ndue, Abaka, Babacar, Moses, Mishali ve Kossi, ilk hafta ikişer gol atarlar

Haftanın Takımı: Yenicami

Yenicami, Gönyeli’yi deplasmanda 5-0 mağlup ederek, ilk haftanın en farklı galibiyetini alarak liderlik koltuğuna oturdu

Haftanın Yıldızı: Babacar (Doğan Türk Birliği)

Doğan Türk Birliği’nin yıldızı Babacar, Göçmenköy karşısında klasını ortaya koyarken, attığı 2 golle de farklı galibiyetin mimarlarından oldu

Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Dedekorkut (Türk Ocağı)

Türk Ocağı teknik direktörü Ahmet Dedekorkut, son şampiyon Mağusa Türk Gücü ile deplasmanda oynadıkları maça takımını akılcı bir taktikle çıkarırken, yerinde değişikliklerle de takımının zorlu deplasmandan 3 puan almasını sağladı

Haftanın Hakemi: Utku Hamamcıoğlu (Doğan Türk Birliği - Göçmenköy)

Utku Hamamcıoğlu ve yardımcıları sezonun açılış maçı olan Doğan Türk Birliği – Göçmenköy maçındaki başarılı yönetimleriyle takdir topladılar

Haftanın Kare Ası

Cenk (TOL)

Hasan (YAK)

Yankı (BÜY)

Ndue (Cihangir)

Haftanın On Biri

Cem (DTB)

Hüseyin Sadıklar (YAK)

Hasan Sedatgil (BÜY)

Bilal (TOL)

Oladele (Hamitköy)

Sercan (DTB)

Quincy (TOL)

Mishali (Cihangir)

Abaka (YAK)

Billy (MAY)

Kossi (BÜY)

K-PET Süper Ligde ilk haftada alınan sonuçlar şöyle:

Doğan Türk Birliği – Göçmenköy, 4-0

Çetinkaya – Cihangir, 3-4

Mağusa Türk Gücü – Türk Ocağı, 0-1

Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü, 1-1

Baf Ülkü Yurdu – Düzkaya, 5-1

Gönyeli – Yenicami, 0-5

Hamitköy – Lefke, 1-1

Merit Alsancak Yeşilova – Binatlı, 5-3



K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-Pet Süper Lig 2. Hafta Programı:

20 Eylül Cuma: Göçmenköy – Mağusa T. Gücü

21 Eylül Cumartesi: Binatlı – Gönyeli, Gençlik Gücü – Merit A. Yeşilova, Cihangir – Baf Ü. Yurdu

22 Eylül Pazar: Yenicami – Hamitköy, Düzkaya – K.Kaymaklı, Lefke – Doğan T. Birliği

23 Eylül Pazartesi: Türk Ocağı – Çetinkaya