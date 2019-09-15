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Kartal zirveye kanatlandı

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Yenicami, ilk devrede zorlandığı maçın ikinci devresinde teknik adam Özgü Bayraktar’ın müdahaleleriyle, golleri bulup maçı farklı kazanıp ilk haftanın lideri oldu. Tansel, Mehmet, Hasan ve Abaka galibiyette ön plana çıktılar

Kartal zirveye kanatlandı
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Yer: Gönyeli Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Mehmet Ekşici,Necmi Bulut, Serkan Durmaz.

Gönyeli: Kemal, Eray,Cristian, Cavestine, Amadiaye, Turgut(Esin),Buğra,

Kahraman, Tufan, Süleyman,Mehmet(Erencan)

Yenicami: Ercan, Hüseyin, Yasin, Farouk, Hasan, Fırat(Mehmet), Hascan(Tansel)

Stephare, Abaka,Mehmet Altın(Mahmut),Junior.

Hakan Ahmet SAÇAR

K Pet Süper Ligi ilk hafta müsabakasında karşı karşıya gelen Gönyeli ve Yenicami arasındaki maçı, konuk ekip Yenicami ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-0 kazanarak ilk haftayı üç puanla kapadı.

Ev sahibi Gönyeli'nin hiç bir varlık gösteremediği karşılaşmada, Yenicami oyuna ikinci yarıda giren Tansel Ekingen ve Mehmet Göktaş'ın yanısıra Abaka'nın etkili oyunlarıyla farka gitmesini bildi.

30.dakikada soldan gelişen Yenicami atağında, Hascan'nın altı pas üzerine yapmış olduğu ortayı, müsait pozisyondaki Abaka çok kötü bir kafa vuruşuyla  dışarı gönderdi.   

33.dakikada Abaka'nın sağdan getirip ceza alanı içerisine kestiği topla buluşan  Mehmet Altın'nın  çekmiş olduğu şut direğin dibinden dışarı  gitti.

35. dakikada Yenicami'nin kullanmış olduğu köşe vuruşunda, Fırat'ın kafa şutu Gönyeli yan kale direğinden oyun alanına geri döndü.

İlk yarı golsüz sona erdi.

60.dakikada sağdan gelişen Yenicami atağında, oyuna ikinci yarıda giren Tansel'in yapmış olduğu ortaya bekletmeden  vuran Abaka takımını 0-1 öne geçirdi.

70.dakikada yine oyuna ikinci yarıda giren Mehmet Göktaş'ın derinlemesine attığı ara pasıyla ceza alanı içerisine giren Junior, kaleci Kemal'dan sıyrılıp topu filelere gönderdi. 0-2.

75.dakikada Hüseyin'in  sağdan getirip altı pas içerisine kestiği topa vuran Abaka takımını 0-3 öne geçirdi. 

85.dakikada bu kez Tansel'in sağdan ceza alanı içerisine kadar getirip, kale alanı içerisine kestiği topla buluşan Mehmet'in vuruşunda top ağlara gidince dördüncü Yenicami golü olarak kayıtlara geçti.0-4.

90. dakikada Hüseyin'nin düşürülmesi nedeniyle kazanılan serbest vuruşu kullanan günün bir diğer başarılı isim Hasan, şık bir vuruşla maçın skorunu belirledi.0-5     

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