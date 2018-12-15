Kartal zirveye kanatlandı

Yenicami, Merit Alsancak Yeşilova'ya fark atarak Mağusa Türk Gücü'nün puan kaybını değerlendirip, rakibine devrettiği koltuğu, gol averıjıyla da olsa yeniden devraldı

Stad:Lefkoşa Atatürk Stadı.

Hakemler:Utku Hamamcıoğlu, Engin Akkagün,Özal Çağlayan ve Hakan Muhtaroğlu

Yenicami:Ercan,Oladele,Yasin,Tansel,Hüseyin,Zihni,Ünal,Kenneth,Mehmet Altın(Ali)

Farouk(Mehmet Çavuş),Ebuka

Merit A.Yeşilova:Hasan,Agustin,Mejdi(Bayram),Vakkas,Ulaş,Hafız,Burak,Yasin(Memduh)

Mustafa Salk,Billy Osman(Hamis),İlyas

Hakan Ahmet SAÇAR

K-PET Süper Lig'de Yenicami, Lefkoşa'ya galibiyet hedefi ile gelen Merit Alsancak Yeşilova karşısında Kenneth'in 3, Ebuka'nın 2 ve Zihni'nin golleriye mağlup ederek, Mağusa Türk Gücü'nün önünde yeniden liderliğe yükseldi.

Yenicami deplasmanına 5 haftalık galibiyet serisinin verdiği güvenle gelen Merit Alsancak Yeşilova ise şok bir mağlubiyet alırken, Şenol Cambulat yönetiminde ilk kez kaybetti. Merit Alsancak Yeşilova'nın gollerni ise Vakkas ve Hamis kaydetti.

8.dakikada ilk gelişen Yenicami atağında, ceza alanı içerisinden Ebuka'nın çekmiş olduğu şut, kaleci Hasan'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti 1-0.

15.dakikada Farouk'un sağdan taşıyıp ortaya kestiği topa, Kenneth ayağının içi ile vurarak kalecinin sağından topu filelere gönderdi.2-0

21.dakikada Ebuka'nın penaltı noktası civarından Kenneth'e aktardığı topa, bu futbolcu çok kötü vurunca topu üstten dışarı gitti.

45.dakikada Ebuka'nın çekmiş olduğu şut az farkla dışarı gidince ,ilk yarı 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğünde sona erdi.

İkinci yarı golle başladı.

46.dakikada soldan yapılan ortaya, ayağının içi ile vuruş yapan Ebuka takımını 3-0 öne geçirdi.

56.dakikada Alsancak Yeşilova ,Yenicami ceza alanı üzerinde serbest vuruş kazandı.Bu atışı kullanan Vakkas, çok güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1.

62.dakikada Yenicami defansından atılan uzun pası alan Kenneth, akıllı bir vuruşla takımını 4-1 öne geçirdi.

66.dakihada soldan gelişen atakta, A.Yeşilova'nın çalışkan futbolcusu Vakkasın yapmış olduğu ortaya,

çok güzel bir kafa vuran Hamis takımının ikinci golünü kaydetti.4-2.

90.dakikada Ebuka'nın pasında ceza alanı içerisinde top ile buluşan Zihni golü kaydetti.5-2.

90+3. dakikada orta sahadan dikey olarak atılan ara pası ile buluşan Kenneth, kendisinin üçüncü, takımının altıncı golünü kaydetti.6-2. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma Yenicami: 6 , Merit A.Yeşilova:2 şeklinde sona erdi.