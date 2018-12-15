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Kartal zirveye kanatlandı

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Yenicami, Merit Alsancak Yeşilova'ya fark atarak Mağusa Türk Gücü'nün puan kaybını değerlendirip, rakibine devrettiği koltuğu, gol averıjıyla da olsa yeniden devraldı

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Kartal zirveye kanatlandı
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Stad:Lefkoşa Atatürk Stadı.

Hakemler:Utku Hamamcıoğlu, Engin Akkagün,Özal Çağlayan ve Hakan Muhtaroğlu 

Yenicami:Ercan,Oladele,Yasin,Tansel,Hüseyin,Zihni,Ünal,Kenneth,Mehmet Altın(Ali)

Farouk(Mehmet Çavuş),Ebuka

Merit A.Yeşilova:Hasan,Agustin,Mejdi(Bayram),Vakkas,Ulaş,Hafız,Burak,Yasin(Memduh)

Mustafa Salk,Billy Osman(Hamis),İlyas

Hakan Ahmet SAÇAR

K-PET Süper Lig'de Yenicami, Lefkoşa'ya galibiyet hedefi ile gelen Merit Alsancak Yeşilova karşısında Kenneth'in 3, Ebuka'nın 2 ve Zihni'nin golleriye mağlup ederek, Mağusa Türk Gücü'nün önünde yeniden liderliğe yükseldi.

Yenicami deplasmanına 5 haftalık galibiyet serisinin verdiği güvenle gelen Merit Alsancak Yeşilova ise şok bir mağlubiyet alırken, Şenol Cambulat yönetiminde ilk kez kaybetti. Merit Alsancak Yeşilova'nın gollerni ise Vakkas ve Hamis kaydetti.

8.dakikada ilk gelişen Yenicami atağında,  ceza alanı içerisinden  Ebuka'nın çekmiş olduğu şut, kaleci  Hasan'nın müdahalesine rağmen  ağlara gitti 1-0.

15.dakikada  Farouk'un sağdan taşıyıp  ortaya kestiği topa, Kenneth ayağının içi ile vurarak  kalecinin sağından topu filelere gönderdi.2-0

21.dakikada Ebuka'nın penaltı noktası civarından  Kenneth'e aktardığı topa, bu futbolcu çok kötü vurunca topu üstten dışarı gitti.

45.dakikada Ebuka'nın çekmiş  olduğu şut az farkla dışarı gidince ,ilk yarı 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğünde sona erdi. 

İkinci yarı golle başladı.

46.dakikada soldan yapılan ortaya, ayağının içi ile vuruş yapan Ebuka takımını 3-0 öne geçirdi.

56.dakikada Alsancak Yeşilova ,Yenicami ceza alanı üzerinde serbest vuruş kazandı.Bu atışı kullanan Vakkas, çok güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1.

62.dakikada Yenicami defansından  atılan  uzun pası  alan Kenneth, akıllı bir vuruşla takımını 4-1 öne geçirdi.

66.dakihada  soldan gelişen atakta, A.Yeşilova'nın çalışkan futbolcusu Vakkasın yapmış olduğu ortaya, 

çok güzel bir kafa vuran Hamis takımının ikinci golünü kaydetti.4-2.

90.dakikada Ebuka'nın pasında  ceza alanı içerisinde top ile buluşan Zihni golü kaydetti.5-2.

90+3. dakikada orta sahadan dikey olarak  atılan ara pası ile buluşan Kenneth, kendisinin üçüncü, takımının altıncı golünü kaydetti.6-2. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma Yenicami: 6 , Merit A.Yeşilova:2  şeklinde sona erdi.

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