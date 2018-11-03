Kartal, zirve yarışında yara aldı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında lider Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Başakşehir, bu galibiyetle en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Deplasmanda kazanama serisini sürdüren Beşiktaş ise zirveye ortak olma şansını değerlendiremedi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Başakşehir, Epureanu'nun 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Medipol Başakşehir sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla puanını 24'e çıkaran lider Başakşehir, en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Beşiktaş ise 18 puanda kaldı.