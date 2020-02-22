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Kartal zevkten dört köşe

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Yenicami, Göçmenköy’ü 4-1 mağlup ederek üst üste üçüncü maçını 4 golle kazanmış oldu. Yenicami’yi galibiyete taşıyan golleri Mehmet Altın, Abaka ve Hascan attı. Sıkıntılı bölgede kalan Göçmenköy’ün tek golü Ömer kaydetti

Kartal zevkten dört köşe

Stad:Lefkoşa Atatürk Stadı.

Hakemler:TurgayMisk,FatihBardakçıoğlu,EmreÇevikdal,Zekai Töre.

Göçmenköy:Mustafa,Erol(Kemal),Mevlut,Lawal,Rifat(Rahmi),Ömer,Reşit,

Ahmet,Fikret(Kadir)Okoli,Kenneth.

Yenicami:Ercan,Fırat,Hüseyin(Tansel),Mahmut,Abaka,Yasin(MehmetGöktaş)

Hascan,Hasan(Mahmut),Farouk,MehmetAltın,Amınu.

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Ligin20. haftasında karşılaşan Göçmenköy ve Yenicamiarasındaki müsabakayı Yenicami1-4 kazandı.Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan ve gol yollarında etkili olan Yenicami, her iki yarıda bulduğu ikişer golle üç puanın sahibi oldu.Yenicami aldığı bu galibiyetle puanını 36'ya yükselterek üst basmaklar için umutlandı.Göçmenköy ise aldığı mağlubiyet sonucunda 25 puanda kalarak kendine orta sıralarda  yer edindi.

14.dakikada gelişen Yenicami atağında Farouk'un ceza alanı  içerisinden çekmiş olduğu  sert şut  yan kale direğinden döndü. 

17.dakikada gelişen Yenicami atağında Mehmet Altın ceza alanı içerisinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi, atışı kullanan Mehmet Altın topu kalecinin solundan filelere gönderdi. 0-1.

35.dakikada hızlı gelişen Yenicami  atağında Hascan'ın ara pasıyla sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Abaka, düzgün bir vuruşla durumu 0-2 yaptı.

36.dakikada sağdan gelişen Göçmenköy atağında Kenneth'in ceza alanı içerisinden çekmiş olduğu sert şut yan kale direğinden döndü.

56.dakikada Göçmenköy'ün ceza alanı dışında kazandığı serbest vuruşu kullanan Ömer'in şutu kaleci Ercan'dan geri döndü.Aynıfutbolcunun topun gelişine çekmiş olduğu şut yerden filelere gidince fark bire indi.1-2.

62.dakikada oyun kurmaya çalışan Göçmenköydefansının topunu çalan Abaka, kaptığı topla ceza alanı içerisine girip, rakibinden de sıyrıldıktan sonra çektiği şutla skoru 1-3 yaptı.

80.dakikada gelişen Yenicami atağında  sağ taraftan Tansel'in  ceza alanı içerisine yapmış olduğu ortayı iyi takip eden günün başarılı ismi Hascan, topu kale alanı içerisinden kafayla filelere gönderdi.1-4.

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