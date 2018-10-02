Kartal yuvasına kondu

K-PET Süper Lig’de ikinci hafta maçları sonunda son şampiyon Yenicami, puan kayıpsız tek takım olarak liderlik koltuğuna oturdu. 4 puanlı 4 takım Yenicami’yi takip ediyor

K-PET Süper Lig’de ikinci hafta maçları sonunda son şampiyon Yenicami, puan kayıpsız tek takım olarak liderlik koltuğuna oturdu. 4 puanlı 4 takım Yenicami’yi takip ediyor

Ligin alt sıralarında yer alan 5 takım galibiyetle tanışamazken, sezona şampiyonluk parolası ile giren Doğan Türk Birliği, puansız tek takım olarak son sırada kaldı

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında 3 golle önde giden son kral Uğur Gök’ü tam 14 futbolcu, ikişer golle takip ediyor

Haftanın Takımı: Binatlı

Binatlı, sezona şampiyonluk parolası ile giren Doğan Türk Birliği’ni deplasmanda güzel bir futbol sonrasında mağlup ederek, haftanın en dikkat çekici galibiyetlerinden birini aldı

Haftanın Yıldızı: Jean Makun (Merit Alsancak Yeşilova)

Merit Alsancak Yeşilova’nın, Dünya yıldızı futbolcusu Jean Makun, takımı ile ilk çıktığı maç olan Cihangir maçında orta alandaki etkili futbolunu, 2 de golle süsledi

Haftanın Teknik Direktörü: Kemal Yürekli (Baf Ülkü Yurdu)

Baf Ülkü Yurdu teknik direktörü Kemal Yürekli, 2 farklı geriye düştüğü Türk Ocağı maçında takımına yaptığı yerinde müdahaleler ve değişikliklerle maçı 4-2 kazanmalarını sağladı

Haftanın Hakemi: Turgay Misk (Doğan Türk Birliği – Binatlı)

Turgay Misk, haftanın kapanış maçı olan Doğan Türk Birliği – Binatlı maçında iyi bir yönetim sergileyerek, oyuncuların gereksiz zaman çalma davranışları sonrasında maçı 9 dakika uzatarak doğru bir davranışa imza attı

Haftanın Kare Ası

Okyanus (GHE)

Abbas (Çetinkaya)

Yılmaz (Lefke)

Offor (Binatlı)

Haftanın On Biri

Mustafa (GG)

Hasan (GHE)

Azat (BÜY)

Binya (Yeşilova)

Ayhan (Binatlı)

Allen (Lefke)

Abdullah (Binatlı)

Şenol (GHE)

Ahmet Hatay (BÜY)

Debola (GG)

Ebuka (YAK)

K-Pet Süper Lig 2. Haftada alınan sonuçlar şöyle:

Mağusa Türk Gücü – Çetinkaya 1 – 1

Girne Halk Evi - Gençler Birliği 5 – 0

Gençlik Gücü – Esentepe 4 – 0

Baf Ülkü Yurdu - Türk Ocağı 4 – 2

Yenicami - Gönyeli 3 – 1

Cihangir - Merit A. Yeşilova 1 – 4

Lefke - Küçük Kaymaklı 4 – 1

Doğan Türk Birliği - Binatlı 1 – 2

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-PET Süper Lig'de üçüncü haftanın programı şöyle

5 Ekim Cuma, Saat 19:00

TOL - MTG

6 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Esentepe - GHE

Çetinkaya - Cihangir

Gençler Birliği - Yenicami

7 Ekim Pazar, Saat 15:30

Gönyeli - DTB

GG - Lefke

Merit Alsancak Yeşilova - Küçük Kaymaklı

8 Ekim Pazartesi, Saat19:00

Binatlı - BÜY