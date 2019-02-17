Kartal Yunusu yedi bitirdi

Lider Yenicami, ligin zayıf ekiplerinden Gençler Birliği karşısında zorlanmadan 7 gol bulurken, özellikle ikinci devrede farka koştu. Az sayıda seyirci önünde oynanan maçta Gençler Birliği rakibine farklı mağlup olarak büyük bir moral bozukluğu yaşadı

K-PET Süper Ligde lider Yenicami, ligin alt sıralarında yer alan Gençler Birliği'ni 7 golle geçerek, liderliğini sürdürdü. Lider Yenicami 18. haftada ligde kalma mücadelesi veren Gençler Birliği’ni Lefkoşa Atatürk Stadı’nda konuk etti.

Yenicami’nin baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Hascan, John Ebuka 3, Kenneth, Aminu ve Mehmet Altın kaydetti. Son 2 resmi maçında kalesinde 15 gol gören Gençler Birliği'nin tek golünü, İbrahim Köse kaydetti.

İki takım da maçta birer penaltı vuruşundan yararlanamadı. Yenicami Ebuka ile, Gençler Birliği ise İbrahim’le penaltı vuruşlarından yararlanamadı. Yenicami aldığı galibiyetle puanını 42’ye yükseltirken, liderliğini sürdürdü. Gençler Birliği 14 puanla play out hattında kaldı.