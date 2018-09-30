Kartal yüksek irtifada

Son şampiyon Yenicami, Gönyeli engelini de zorlanmadan geçerek ikide iki yapan tek olarak 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Gönyeli ise ilk mağlubiyetini aldı

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı HAKEMLER: Hüseyin Özkan, Hüseyin Özaşık, Mustafa Torun YENİCAMİ: Ercan, Farouk(DK 62 Hüseyin Sadıklar), Emin, Oshobe, Erbay(DK 80 Ali), Salih(DK 17 Hasan), Ünal, Mehmet Altın, Tansel, John Ebuka, Kenneth. GÖNYELİ: Kemal, Menteş(DK 77 Serkan), Eray, Talat, İbrahim, Folley, Raif, Christian, Fikret(DK 77 Kahraman), Sabri, John Okoli. GOLLER: DK 33 Talat kk, DK 55 Kenneth, DK 90+5 John Ebuka(Yenicami). DK 57 Sabri(Gönyeli). K-PET Süper Lig’de son şampiyon Yenicami, Gönyeli engelini de zorlanmadan geçerek ikide iki yapan tek olarak 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Gönyeli ise ilk mağlubiyetini aldı. Yenicami’yi, Gönyeli karşısında galip getiren golleri Kenneth ve Ebuka atarken, Ebuka’nın ortasında Talat kendi kalesine de gol attı. Gönyeli’nin tek golü Sabri’den geldi. 14.DK: Tansel’in savunma arkasına attığı topta John’un vuruşunu kaleci Kemal önledi. 27.DK: Gelişen Gönyeli atağında Talat’ın ceza alanı içerisinde son çizgiden yaptığı ortada arka direkte Sabri’nin kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti. 30.DK: Gelişen Gönyeli kontra atağında John Okoli’nin vuruşu kaleci Ercan’dan dönerken dönen topta Raif’in boş pozisyonda vuruşu üstten auta gitti. 33.DK: Sol kanattan çabuk gelişen Yenicami atağında John Ebuka’nın getirip orta yaptığı topta Talat’ın ters vuruşu sonrası top filelere gitti.1-0 42.DK: Gelişen Gönyeli kontra atağında John Okoli’nin kaleci ile karşı karşıya vuruşunu Ercan güzel önledi. 55.DK: Gelişen Yenicami atağında ceza alanı içerisinde Kenneth’in yaptığı vuruş sonrası fark ikiye çıktı.2-0 57.DK: Sağ kanattan başlayan Gönyeli atağında, John Okoli’nin taşıdığı güzel top sonrası pasında, Sabri ceza alanı içerisinde yaptığı vuruş sonrası farkı bire indirdi.2-1 84.DK: Sağ kanattan başlayan Yenicami atağında topla ceza alanı içerisine giren John Ebuka’nın vuruşu direğin üzerinden auta gitti. 90+5.DK: Gönyeli savunmasında Eray’ın hatasını iyi değerlendiren John Ebuka kaptığı top sonrası kaydettiği golle maçın skorunu tayin etti.3-1