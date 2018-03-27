Kartal, yarışı renklendirdi

K-Pet Süper Lig’de Yenicami'nin sonuncu Ozanköy karşısında yaptığı puan kaybı, Doğan Türk Birliği ile GAÜ Çetinkaya'yı şampiyonluk için yeniden umutlandırdı

K-Pet Süper Lig’de Yenicami'nin sonuncu Ozanköy karşısında yaptığı puan kaybı, Doğan Türk Birliği ile GAÜ Çetinkaya'yı şampiyonluk için yeniden umutlandırdı

K-Pet Süper Lig’de play out’a kalmak istemeyen takımlar arasındaki çekişme daha da artarken, son 9 sırada yer alan takımlardan hiçbiri 24. hafta maçlarını kazanmadı

Düşme hattında Ozanköy, play out’a kalma umutlarını yeşertmeye devam ederken Yeni Boğaziçi ile Yalova da direk düşme korkusunu hisseden diğer takımlar oldu

K-Pet Süper Lig Gol Krallığı Yarışı’nda John Ebuka 30 gole ulaşarak, 27 gole gelen Uğur’un önünde yer almaya devam etti geride bıraktı

Haftanın Takımı: Binatlı

Binatlı ligdeki iddiasını kaybetmesine rağmen maçlarına ciddiyetle çıkıp kazanmak için elinden geleni yaparken, ligin kaderine de etki etmemeye özen gösteriyor. Binatlı, GG karşısında da 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı

Haftanın Yıldızı: Candy (Lefke)

Lefke bire bir rakibi Baf Ülkü Yurdu’nu deplasmanda mağlup ederek play out’a kalmama yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırırken, Candy 1 gol, 2 asist ve yüksek performansı ile galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Direktörü: Caner Oshan (Doğan Türk Birliği)

Caner Oshan önemli eksiklerle Cihangir deplasmanına çıkan Doğan Türk Birliği'ni maça iyi motive edip, yerinde müdahalelerle de şampiyonluk yarışına devam ettiren galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Gençlik Gücü - Binatlı)

Fehim Dayı farklı hedeflerdeki Gençlik Gücü - Binatlı arasındaki maçta pozisyonlara yakın olup doğru kararlar üretirken, iyi bir yönetim gösterdi

Haftanın Kare Ası

Mehmedemin (Ozanköy)

Binya (Yeşilova)

Hüseyin Kayalılar (Çetinkaya)

Kenan (DTB)

Haftanın On Biri

Hasan (Yeşilova)

Reşit (Binatlı)

Tunahan (DTB)

Erbay (Binatlı)

Aykut (Lefke)

Serhan (Çetinkaya)

Raheem (DTB)

Yılmaz (Lefke)

Hamis (Yeşilova)

Bello (Binatlı)

Ousmane (YB)

K-Pet Süper Lig 24. hafta sonuçları

Cihangir-Doğan Türk Birliği 1-2

Türk Ocağı-Küçük Kaymaklı 1-1

Yenicami-Ozanköy 1-1

Mağusa Türk Gücü-Merit Alsancak Yeşilova 1-2

Baf Ülkü Yurdu-Lefke 3-4

Gençler Birliği – Çetinkaya 1-3

Gençlik Gücü – Binatlı 1-3

Yalova – Yeni Boğaziçi 2-2

K-Pet Süper Lig 25. Hafta maç programı:

30 Mart Cuma

Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı

31 Mart Cumartesi

Y. Boğaziçi – Yenicami

K.Kaymaklı – Mağusa Türk Gücü

Ozanköy – Cihangir

Merit A. Yeşilova – Gençler Birliği

1 Nisan Pazar

Lefke – Gençlik Gücü

GAÜ Çetinkaya –Baf Ü. Yurdu

2 Nisan Pazartesi

Binatlı – Yalova

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

